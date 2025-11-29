Leandro Mendes de Oliveira, de 20 anos, permanece internado em estado grave na Santa Casa de Franca após um acidente registrado na noite de quinta-feira, 27, no Distrito Industrial, na zona Oeste da cidade. A família do jovem tem pedido orações nas redes sociais e a amigos.

Leandro pilotava a motocicleta quando, por motivos ainda a serem apurados, perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente contra um muro.

A Polícia Militar e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e atenderam a ocorrência. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa logo após o resgate.