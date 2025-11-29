29 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NO DISTRITO

Jovem segue internado em estado grave após bater moto em muro

Por Jordy Silva | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Leandro Mendes de Oliveira, de 20 anos, permanece internado em estado grave na Santa Casa de Franca após um acidente no Aeroporto
Leandro Mendes de Oliveira, de 20 anos, permanece internado em estado grave na Santa Casa de Franca após um acidente no Aeroporto

Leandro Mendes de Oliveira, de 20 anos, permanece internado em estado grave na Santa Casa de Franca após um acidente registrado na noite de quinta-feira, 27, no Distrito Industrial, na zona Oeste da cidade. A família do jovem tem pedido orações nas redes sociais e a amigos.

Leandro pilotava a motocicleta quando, por motivos ainda a serem apurados, perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente contra um muro.

A Polícia Militar e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e atenderam a ocorrência. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa logo após o resgate.

O caso foi registrado e será investigado para apurar as causas do acidente.

A família de Leandro fez uma corrente de oração na porta da Santa Casa, onde o jovem está internado em estado grave.

A Santa Casa não divulgou boletim atualizado sobre o estado de saúde do jovem até a última publicação desta reportagem.

Errata

Diferentemente do noticiado anteriormente, Leandro não se acidentou no Jardim Aeroporto.

O acidente mencionado também deixou o motociclista em estado grave, que foi levado para a Santa Casa. O passageiro com ferimentos leves foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários