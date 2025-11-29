Leandro Mendes de Oliveira, de 20 anos, permanece internado em estado grave na Santa Casa de Franca após um acidente registrado na noite de quinta-feira, 27, no Distrito Industrial, na zona Oeste da cidade. A família do jovem tem pedido orações nas redes sociais e a amigos.
Leandro pilotava a motocicleta quando, por motivos ainda a serem apurados, perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente contra um muro.
A Polícia Militar e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e atenderam a ocorrência. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa logo após o resgate.
O caso foi registrado e será investigado para apurar as causas do acidente.
A família de Leandro fez uma corrente de oração na porta da Santa Casa, onde o jovem está internado em estado grave.
A Santa Casa não divulgou boletim atualizado sobre o estado de saúde do jovem até a última publicação desta reportagem.
Errata
Diferentemente do noticiado anteriormente, Leandro não se acidentou no Jardim Aeroporto.
O acidente mencionado também deixou o motociclista em estado grave, que foi levado para a Santa Casa. O passageiro com ferimentos leves foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.
