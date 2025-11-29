A região de Franca será tomada pelo clima natalino a partir deste fim de semana, com uma série de eventos culturais gratuitos. Concertos, desfiles e ações temáticas vão movimentar Franca e outras dez cidades ao longo de dezembro, graças a um investimento de R$ 300 mil destinado pela deputada estadual Delegada Graciela (PL) à Secretaria de Estado da Cultura.
A abertura oficial acontece neste domingo, 30, às 20h30, diante da Igreja Matriz de Patrocínio Paulista, com o espetáculo “Viva Natal”, apresentado pela Orquestra Sinfônica de Franca. A apresentação marca o início da programação regional que inclui atividades em Restinga, Pedregulho, Cristais Paulista, Itirapuã, Buritizal, Morro Agudo, Igarapava, Miguelópolis e Guará.
Segundo o maestro Nazir Bittar, o projeto reforça o papel da música como instrumento de integração cultural. “A iniciativa da deputada Graciela em promover esses Concertos de Natal merece destaque. Graças ao seu empenho, a Orquestra levará sensibilidade, beleza e emoção a diversas comunidades, fortalecendo o patrimônio cultural regional e ampliando o alcance da produção artística local”, afirmou.
A programação terá um dos pontos altos no dia 21 de dezembro, quando a Orquestra Sinfônica de Franca realiza um concerto especial na Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Franca.
Orquestra leva repertório clássico e natalino
Sob a regência de Nazir Bittar, a Orquestra se apresenta com seus 25 músicos, a solista Priscila Cubero e o Ensemble Vocal OSF. No repertório, estão clássicos natalinos como “Adeste Fidelis”, “Glória”, “Holy Night” e “Ave Verum”, que prometem emocionar o público.
O prefeito de Patrocínio Paulista, Mário Marcelo, destacou a importância da ação. “Patrocínio Paulista se sente lisonjeado e agradece profundamente à deputada Graciela pela verba destinada. Esse gesto democratiza o acesso à arte, inspira nossas crianças, fortalece nossas famílias e enriquece a alma da nossa cidade”, afirmou.
Realização
As ações natalinas são organizadas pela APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte), parceira da Secretaria Estadual de Cultura e responsável por apoiar projetos e artistas em todo o Estado.
Com programação diversificada e acesso gratuito, os eventos pretendem aproximar ainda mais a população da produção cultural regional e celebrar o período natalino com música, emoção e participação comunitária.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.