A região de Franca será tomada pelo clima natalino a partir deste fim de semana, com uma série de eventos culturais gratuitos. Concertos, desfiles e ações temáticas vão movimentar Franca e outras dez cidades ao longo de dezembro, graças a um investimento de R$ 300 mil destinado pela deputada estadual Delegada Graciela (PL) à Secretaria de Estado da Cultura.

A abertura oficial acontece neste domingo, 30, às 20h30, diante da Igreja Matriz de Patrocínio Paulista, com o espetáculo “Viva Natal”, apresentado pela Orquestra Sinfônica de Franca. A apresentação marca o início da programação regional que inclui atividades em Restinga, Pedregulho, Cristais Paulista, Itirapuã, Buritizal, Morro Agudo, Igarapava, Miguelópolis e Guará.

Segundo o maestro Nazir Bittar, o projeto reforça o papel da música como instrumento de integração cultural. “A iniciativa da deputada Graciela em promover esses Concertos de Natal merece destaque. Graças ao seu empenho, a Orquestra levará sensibilidade, beleza e emoção a diversas comunidades, fortalecendo o patrimônio cultural regional e ampliando o alcance da produção artística local”, afirmou.