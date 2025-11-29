29 de novembro de 2025
CONFUSÃO

Morador de Franca com arma de mentira é detido em jogo de futebol

Por Jordy Silva | da Redação
Reprodução/GCM Rifaina
Arma falsa apreendida pela Guarda Municipal de Rifaina
Um homem de 27 anos foi detido na noite dessa sexta-feira, 28, após uma briga em um jogo de um campeonato de futebol em Rifaina.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 21h30 e equipes da corporação e da Guarda Civil Municipal faziam a segurança do evento quando o suspeito, morador do bairro Santa Terezinha, em Franca, afirmou estar armado.

Diante da declaração, os agentes realizaram a abordagem e, durante a busca pessoal, encontraram na cintura dele a arma de mentira.

O objeto foi apreendido e a ocorrência foi apresentada na unidade policial da cidade. Ninguém ficou ferido.

