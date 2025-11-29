29 de novembro de 2025
LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 29, em Franca:

Nome: Robson Leite Rocha
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Fábio Roberto Silveira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: João Geraldo Alves
Idade: 103 anos
Local do velório: São Vicente, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: João Edvaldo Costa
Idade: 57 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h

