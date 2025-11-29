O incêndio que destruiu um petshop na noite desta sexta-feira, 28, no bairro Santa Rita, na Alameda Arminda Nogueira, na região Sul de Franca, não deixou animais feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao petshop, o local já estava completamente tomado pelas chamas.

Moradores e populares chegaram a tentar arrebentar a grade de proteção da porta do estabelecimento no início do incêndio, mas não conseguiram.