O incêndio que destruiu um petshop na noite desta sexta-feira, 28, no bairro Santa Rita, na Alameda Arminda Nogueira, na região Sul de Franca, não deixou animais feridos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao petshop, o local já estava completamente tomado pelas chamas.
Moradores e populares chegaram a tentar arrebentar a grade de proteção da porta do estabelecimento no início do incêndio, mas não conseguiram.
Os bombeiros conseguiram controlar o fogo para que as chamas não atingissem uma adega e uma casa vizinhas.
Após o controle do incêndio, os bombeiros isolaram o petshop para o trabalho da perícia.
Como o local funcionava apenas como banho e tosa, não havia nenhum animal.
A suspeita dos proprietários é que uma máquina de cartão possa ter iniciado as chamas, mas somente a perícia irá confirmar o que aconteceu.
