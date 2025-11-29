29 de novembro de 2025
FOGO EM FRANCA

Petshop incendiado em Franca: nenhum animal estava no local

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Bombeiros apagaram o fogo na noite desta sexta-feira, 28, em um petshop
Bombeiros apagaram o fogo na noite desta sexta-feira, 28, em um petshop

O incêndio que destruiu um petshop na noite desta sexta-feira, 28, no bairro Santa Rita, na Alameda Arminda Nogueira, na região Sul de Franca, não deixou animais feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao petshop, o local já estava completamente tomado pelas chamas.

Moradores e populares chegaram a tentar arrebentar a grade de proteção da porta do estabelecimento no início do incêndio, mas não conseguiram.

Os bombeiros conseguiram controlar o fogo para que as chamas não atingissem uma adega e uma casa vizinhas.

Após o controle do incêndio, os bombeiros isolaram o petshop para o trabalho da perícia.

Como o local funcionava apenas como banho e tosa, não havia nenhum animal.

A suspeita dos proprietários é que uma máquina de cartão possa ter iniciado as chamas, mas somente a perícia irá confirmar o que aconteceu.

