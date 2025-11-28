29 de novembro de 2025
URGENTE

Incêndio em pet shop mobiliza bombeiros em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução/WhatshApp GCN
Fogo em pet shop no bairro Santa Rita
Fogo em pet shop no bairro Santa Rita

Um incêndio em um pet shop mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira, 28, no bairro Santa Rita, na região Sul de Franca.

O estabelecimento fica na avenida São Vicente, próximo à rotatória e à Igreja Santa Rita.

As chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel. Animais que estavam no local foram retirados às pressas.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

Matéria em atualização.

