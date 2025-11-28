Um incêndio em um pet shop mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira, 28, no bairro Santa Rita, na região Sul de Franca.
O estabelecimento fica na avenida São Vicente, próximo à rotatória e à Igreja Santa Rita.
As chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel. Animais que estavam no local foram retirados às pressas.
Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.
Matéria em atualização.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.