Um incêndio em um pet shop mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira, 28, no bairro Santa Rita, na região Sul de Franca.

O estabelecimento fica na avenida São Vicente, próximo à rotatória e à Igreja Santa Rita.

As chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel. Animais que estavam no local foram retirados às pressas.