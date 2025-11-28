28 de novembro de 2025
SEM SHOW

Negra Li cancela participação em show no Sesc Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Cantora Negra Li precisou cancelar a apresentação nesta sexta-feira, 28
Cantora Negra Li precisou cancelar a apresentação nesta sexta-feira, 28

A artista Negra Li cancelou sua participação especial no show “Dexter Convida Negra Li”, que aconteceria na noite desta quinta-feira, 28, no ginásio do Sesc Franca. A informação foi divulgada pela equipe da cantora em um comunicado oficial publicado nas redes sociais.

Segundo a nota, Negra Li não pôde se apresentar por motivos de saúde e precisou se afastar da celebração em Franca. De acordo com a equipe, ela estava "ansiosa" para o reencontro com o público, mas neste momento precisa “priorizar seu bem-estar e recuperação”.

O Sesc Franca preparou uma programação especial para esta semana, com atrações voltadas para todas as idades em comemoração aos aniversário de 201 anos de Franca. O show de Dexter, marcado para as 18h30, celebrou os 35 anos de trajetória do rapper e revisitou momentos marcantes do hip-hop nacional.

A equipe da cantora agradeceu a compreensão e afirmou que ela espera reencontrar o público “em breve”.

