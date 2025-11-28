A abertura oficial da temporada de Natal em Franca levou centenas de famílias à Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro, na noite desta sexta-feira, 28. Crianças e adultos se reuniram para acompanhar a chegada do Papai Noel, que voltou a ocupar a tradicional Casa do Bom Velhinho, agora totalmente renovada e decorada em tons de vermelho e dourado.
Desde o fim da tarde, os pequenos já corriam pela praça carregando balões e aproveitando o pula-pula instalado próximo à Concha Acústica. O evento começou com uma caça ao tesouro inspirada no detetive Lupin, que divertiu grupos de crianças por todo o espaço. Além das brincadeiras, o público encontrou barraquinhas de cachorro-quente, pipoca, algodão doce, morango do amor e o tradicional trenzinho da alegria.
No palco principal, duendes animadores cantaram músicas natalinas e incentivaram a criançada a manter a energia para o grande momento da noite: a chegada do Papai Noel. A encenação incluiu uma brincadeira dos duendes, criando um clima de mistério para anunciar sua entrada.
Simone Oliveira levou o filho João Marcos, de 6 anos, para acompanhar mais uma chegada do Bom Velhinho, uma tradição na família. “Toda vez que tem esse evento, a gente vem. Ele adora e espera o ano todo”, disse. Para Simone, participar das atividades com o filho resgata memórias afetivas. “Quando a gente era criança, isso encantava a gente também. Eu me sinto realizada vendo a alegria no rosto dele, ainda acreditando nessa história tão bonita.”
Outro destaque foi a presença de Paulo Garcia, 42, que levou o filho João Pedro, de apenas 2 anos, para prestigiar o início das festividades. “É gratificante trazer ele também. Ver o brilho no olho dele compensa tudo”, afirmou. Para Paulo, a experiência fortalece a tradição familiar. “Esses momentos ficam na memória. A gente faz questão de participar.”
Por volta das 19h, o Papai Noel surgiu circulando de carro pelas ruas ao redor da praça. O anúncio provocou correria, principalmente das crianças menores, que tentavam se aproximar para ver o personagem de perto. Algumas chegaram a se emocionar ao encontrá-lo.
Com a decoração espalhada pelo espaço e a casa nova do Bom Velhinho aberta para visitação, a noite marcou o início oficial das celebrações natalinas no centro de Franca.
As crianças poderão deixar suas cartinhas para o papai Noel em uma caixinha que ficará na frente da casinha.
