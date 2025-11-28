A abertura oficial da temporada de Natal em Franca levou centenas de famílias à Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro, na noite desta sexta-feira, 28. Crianças e adultos se reuniram para acompanhar a chegada do Papai Noel, que voltou a ocupar a tradicional Casa do Bom Velhinho, agora totalmente renovada e decorada em tons de vermelho e dourado.

Desde o fim da tarde, os pequenos já corriam pela praça carregando balões e aproveitando o pula-pula instalado próximo à Concha Acústica. O evento começou com uma caça ao tesouro inspirada no detetive Lupin, que divertiu grupos de crianças por todo o espaço. Além das brincadeiras, o público encontrou barraquinhas de cachorro-quente, pipoca, algodão doce, morango do amor e o tradicional trenzinho da alegria.

No palco principal, duendes animadores cantaram músicas natalinas e incentivaram a criançada a manter a energia para o grande momento da noite: a chegada do Papai Noel. A encenação incluiu uma brincadeira dos duendes, criando um clima de mistério para anunciar sua entrada.