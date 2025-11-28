Nesta sexta-feira, 28, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu um habeas corpus ao condenado Célio Luís Martins, um dos cinco réus sentenciados nesta semana por envolvimento em um esquema de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro em Franca e região.

A decisão liminar, assinada pelo desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan, restabelece a liberdade provisória do réu, permitindo que ele aguarde em liberdade o julgamento do recurso de apelação e o próprio mérito do habeas corpus. Segundo o documento, o juiz da 3ª Vara Criminal teria usado “fundamentação genérica” ao revogar a liberdade provisória anteriormente concedida.

Com a medida, o tribunal determinou a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura, mantendo, no entanto, as medidas cautelares já impostas a Célio nos autos principais.