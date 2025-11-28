Nesta sexta-feira, 28, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu um habeas corpus ao condenado Célio Luís Martins, um dos cinco réus sentenciados nesta semana por envolvimento em um esquema de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro em Franca e região.
A decisão liminar, assinada pelo desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan, restabelece a liberdade provisória do réu, permitindo que ele aguarde em liberdade o julgamento do recurso de apelação e o próprio mérito do habeas corpus. Segundo o documento, o juiz da 3ª Vara Criminal teria usado “fundamentação genérica” ao revogar a liberdade provisória anteriormente concedida.
Com a medida, o tribunal determinou a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura, mantendo, no entanto, as medidas cautelares já impostas a Célio nos autos principais.
Os advogados de Célio Martins, Maria Clara Barboza e Vinícius Magalhães divulgaram uma nota, após a decisão que garantiu liberdade ao cliente por meio de liminar em habeas corpus.
“Avaliamos esta decisão como uma grande conquista para a advocacia criminal e, principalmente, para a garantia dos direitos do nosso cliente, que voltou a exercer sua liberdade.”
A defesa relembrou que, mesmo após Célio ter obtido liberdade provisória em audiência, com concordância expressa do Ministério Público, ainda assim “houve a decretação indevida de sua prisão”.
Os advogados afirmam que a reversão só foi possível graças a uma “atuação técnica, estratégica e incansável”. Eles destacam que o trabalho levou à concessão da liminar: “Conseguimos reverter esse cenário, obtendo sua liberdade por meio de liminar em habeas corpus.”
Apesar da vitória, a defesa diz que o processo não terminou. “É uma batalha vencida, mas não a guerra. Seguimos firmes, com muito trabalho pela frente e com o compromisso de assegurar que a justiça prevaleça.”
O caso
Célio Luís Martins foi condenado na terça-feira, 25, ao lado de outros quatro homens - Rayander Luiz Nascimento, Jonathan Nogueira dos Santos Reis (foragido), Everaldo Bastos Guimarães e Eraldo Bastos Guimarães - acusado de integrar uma organização criminosa investigada pelo Gaeco na Operação Castelo de Areia.
As penas aplicadas foram de 17 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 7 meses e 6 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 73 dias-multa.
De acordo com as investigações, o grupo cobrava juros abusivos entre 20% e 35%, usava ameaças e violência nas cobranças e movimentava o dinheiro por meio de “laranjas” e empresas fictícias. Um ex-policial teria colaborado com informações privilegiadas.
Próximos passos
Com a concessão do habeas corpus, o TJ-SP requisitou informações adicionais ao juiz de Franca no prazo de 48 horas e remeterá o caso à Procuradoria de Justiça, que deverá se manifestar antes do julgamento final do pedido.
