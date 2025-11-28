A Polícia Militar impediu um furto a residência na rua Voluntário Mário Mazini, no bairro Higienópolis, em Franca, após receber uma denúncia anônima na madrugada desta sexta-feira, 28. A informação dizia que três indivíduos estavam invadindo uma casa enquanto um deles ficava do lado de fora monitorando toda a ação.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais encontraram dois suspeitos em frente à residência. Assim que perceberam a aproximação da viatura, os homens demonstraram forte nervosismo e começaram a correr.

Os policiais iniciaram o acompanhamento a pé e conseguiram deter ambos. Um de 23 anos foi alcançado cerca de 100 metros à frente da casa. Outro de 24 anos foi localizado pouco depois, na Praça dos Angicos, próximo ao local dos fatos. Durante a revista, ele estava com um celular e uma chave de fenda verde, possivelmente usada para arrombar a residência.