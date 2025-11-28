A Polícia Militar impediu um furto a residência na rua Voluntário Mário Mazini, no bairro Higienópolis, em Franca, após receber uma denúncia anônima na madrugada desta sexta-feira, 28. A informação dizia que três indivíduos estavam invadindo uma casa enquanto um deles ficava do lado de fora monitorando toda a ação.
Ao chegar ao endereço indicado, os policiais encontraram dois suspeitos em frente à residência. Assim que perceberam a aproximação da viatura, os homens demonstraram forte nervosismo e começaram a correr.
Os policiais iniciaram o acompanhamento a pé e conseguiram deter ambos. Um de 23 anos foi alcançado cerca de 100 metros à frente da casa. Outro de 24 anos foi localizado pouco depois, na Praça dos Angicos, próximo ao local dos fatos. Durante a revista, ele estava com um celular e uma chave de fenda verde, possivelmente usada para arrombar a residência.
O terceiro envolvido, um sapateiro de 30 anos, foi encontrado em um terreno baldio ao lado do imóvel invadido. Com o trio já detido, os policiais passaram à verificação da residência.
A equipe acionou a vizinha, responsável pela chave da casa. Ela confirmou que os proprietários estavam viajando e abriu o portão para a polícia. Dentro do imóvel, os militares constataram um fio do quadro de energia cortado, a cerca elétrica danificada, o ferrolho da porta de entrada quebrado, indicando tentativa de arrombamento.
Os sinais mostravam que o grupo já estava em plena execução do furto quando a viatura chegou.
Em conversa informal, os três suspeitos confessaram que haviam se organizado para praticar o furto. Eles contaram que foram até o local de Uber e que só não concluíram o crime porque ouviram a aproximação da viatura e tentaram fugir.
O proprietário da casa, que estava viajando, foi informado pela polícia e indicou o cunhado, para representá-lo na ocorrência registrada na delegacia.
O caso foi levado para a Polícia Civil, onde os envolvidos prestaram depoimento e ficaram à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.