Veja o obituário desta sexta-feira, 28, em Franca:

Nome: João Pedro Vital

Idade: Não informada

Local do velório: Municipal de Patrocínio Paulista

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Municipal de Patrocínio Paulista

Horário previsto do sepultamento: 12h

Nome: Antônio Hercílio Carvalho

Idade: 80 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h