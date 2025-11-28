28 de novembro de 2025
Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 28, em Franca:

Nome: João Pedro Vital
Idade: Não informada 
Local do velório: Municipal de Patrocínio Paulista
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Municipal de Patrocínio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 12h

Nome: Antônio Hercílio Carvalho
Idade: 80 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Laercio Justino
Idade: 93 anos 
Local do velório: Alameda Arminda Nogueira, 1.735 - Igreja Santa Rita
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h

