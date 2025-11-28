A Catedral das Assembleias de Deus promove no domingo, 30, às 19h, a terceira edição da Conferência da Família, no Jardim Aeroporto 3, em Franca, para fortalecer vínculos e oferecer uma programação gratuita voltada às famílias da região.
O encontro é organizado pela igreja presidida pelo pastor Isaac Ribeiro e pastoreada pelo pastor Israel do Carmo. De acordo com o coordenador do evento, Fernando Lúcio, a proposta é abrir as portas da igreja para a comunidade e envolver moradores do bairro e de toda a cidade.
“Nós vamos fazer a terceira edição do evento Conferência da Família, ano 2025, evento
aberto a todos os públicos, uma noite de muita alegria, comunhão e recomeços
aos presentes”, disse.
A programação contará com participação do pastor Gesiel Santana, de Ribeirão Preto, e da cantora Jessica Santana, também da cidade vizinha. O evento é gratuito e aberto à população.
“O nosso desejo é que famílias sejam abençoadas nesse dia. O evento é totalmente gratuito e aberto a todos. Estamos preparando um belíssimo evento para a nossa região sul e toda cidade de Franca. Um ambiente de alegria, paz, esperança e fraternidade”, concluiu.
O templo está localizado na avenida Elias Limonta, 1.873.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.