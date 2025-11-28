A Catedral das Assembleias de Deus promove no domingo, 30, às 19h, a terceira edição da Conferência da Família, no Jardim Aeroporto 3, em Franca, para fortalecer vínculos e oferecer uma programação gratuita voltada às famílias da região.

O encontro é organizado pela igreja presidida pelo pastor Isaac Ribeiro e pastoreada pelo pastor Israel do Carmo. De acordo com o coordenador do evento, Fernando Lúcio, a proposta é abrir as portas da igreja para a comunidade e envolver moradores do bairro e de toda a cidade.

“Nós vamos fazer a terceira edição do evento Conferência da Família, ano 2025, evento

aberto a todos os públicos, uma noite de muita alegria, comunhão e recomeços

aos presentes”, disse.