28 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
MOMENTO DE FÉ

Conferência da Família chega à terceira edição em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes sociais
3ª Conferência da Família acontece na Catedral das Assembleias de Deus de Franca
3ª Conferência da Família acontece na Catedral das Assembleias de Deus de Franca

A Catedral das Assembleias de Deus promove no domingo, 30, às 19h, a terceira edição da Conferência da Família, no Jardim Aeroporto 3, em Franca, para fortalecer vínculos e oferecer uma programação gratuita voltada às famílias da região.

O encontro é organizado pela igreja presidida pelo pastor Isaac Ribeiro e pastoreada pelo pastor Israel do Carmo. De acordo com o coordenador do evento, Fernando Lúcio, a proposta é abrir as portas da igreja para a comunidade e envolver moradores do bairro e de toda a cidade.

“Nós vamos fazer a terceira edição do evento Conferência da Família, ano 2025, evento
aberto a todos os públicos, uma noite de muita alegria, comunhão e recomeços
aos presentes”, disse.

A programação contará com participação do pastor Gesiel Santana, de Ribeirão Preto, e da cantora Jessica Santana, também da cidade vizinha. O evento é gratuito e aberto à população.

“O nosso desejo é que famílias sejam abençoadas nesse dia. O evento é totalmente gratuito e aberto a todos. Estamos preparando um belíssimo evento para a nossa região sul e toda cidade de Franca. Um ambiente de alegria, paz, esperança e fraternidade”, concluiu.

O templo está localizado na avenida Elias Limonta, 1.873.

