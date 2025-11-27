O Governo do Estado de São Paulo publicou, nesta quinta-feira, 27, o terceiro edital de chamamento público para selecionar a OSS (Organização Social de Saúde) que administrará o Hospital Regional Três Colinas, em Franca. As duas primeiras tentativas foram suspensas pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) após questionamentos sobre falhas no processo.

O novo edital estabelece regras para que entidades sem fins lucrativos interessadas na gestão do hospital apresentem capacidade técnica, experiência prévia e plano operacional.

As OSSs interessadas terão até o dia 11 de dezembro para manifestar ao Estado o interesse em administrar o Hospital Regional. Já o plano operacional deverá ser entregue até 14 de janeiro. Confira o novo cronograma detalhado abaixo: