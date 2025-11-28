O advogado Márcio Cunha, que representa um dos sete condenados por agiotagem em primeira instância a 20 anos de prisão, participou nesta quinta-feira, 27, do julgamento na 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Após acompanhar a sessão híbrida, ele afirmou que a decisão dos desembargadores foi “unânime”, entre os três julgadores do caso.

Os sete réus são acusados pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de integrarem uma organização criminosa em Franca e região dedicada à prática de agiotagem, agindo com grave ameaça, violência, perseguição, cobrando juros exorbitantes e realizando lavagem de dinheiro. Eles foram presos durante a primeira fase da operação, deflagrada em 2023, e haviam sido condenados no ano passado.

Segundo o advogado, a segunda instância acolheu as apelações das defesas e absolveu todos os sete acusados das imputações de ocultação de capitais, organização criminosa e corrupção ativa. “A decisão foi unânime pelos três julgadores das apelações propostas, em especial pelas defesas, de absolvição de todos os sete acusados”, afirmou.