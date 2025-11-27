Um carro capotou na tarde dessa quarta-feira, 26, após bater em outro veículo em um cruzamento no Centro de Franca. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança da região.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista de um carro prata avançou a sinalização de "Pare" na rua Couto Magalhães e atingiu um veículo preto que seguia pela rua Comandante Salgado. Com o impacto, o carro atingido capotou.

Apesar da gravidade da colisão, ninguém ficou ferido. Somente os carros foram danificados.