27 de novembro de 2025
ACIDENTE

Carro capota em batida no Centro de Franca; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Carro capotado na rua Comandante Salgado, no Centro de Franca
Carro capotado na rua Comandante Salgado, no Centro de Franca

Um carro capotou na tarde dessa quarta-feira, 26, após bater em outro veículo em um cruzamento no Centro de Franca. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança da região.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista de um carro prata avançou a sinalização de "Pare" na rua Couto Magalhães e atingiu um veículo preto que seguia pela rua Comandante Salgado. Com o impacto, o carro atingido capotou.

Apesar da gravidade da colisão, ninguém ficou ferido. Somente os carros foram danificados.

A rua Comandante Salgado chegou a ser interditada até a remoção do veículo. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

