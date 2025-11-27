Franca se prepara para uma sexta-feira (dia 28) de grande fluxo no comércio, marcada pelo feriado municipal em comemoração aos 201 anos da cidade, pela Black Friday e pelo pagamento da primeira parcela do 13º salário. A combinação dos três fatores deve aumentar o movimento nas principais vias do Centro.
Segundo projeção do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca), a Black Friday deve movimentar cerca de R$ 38 milhões no comércio da cidade.
Dos R$ 38 milhões previstos, cerca de R$ 16 milhões devem ser gastos no setor de vestuário. Em seguida vêm os eletrônicos, com movimentação estimada em R$ 13 milhões; os móveis, com R$ 7 milhões; e os perfumes, que devem gerar aproximadamente R$ 2 milhões.
No Magazine Luiza, a ação de tampar a fachada chamou a atenção de quem passou pela loja nesta quinta-feira, 27, e já funciona como um sinal de que a temporada de descontos começou. “É o segundo ano que a gente embrulha a loja de black. Isso cria uma expectativa muito grande para os nossos consumidores, clientes, mas não é só para criar expectativas, é para que, ao entrar, eles possam entender que a nossa Black é verdadeira”, disse o gerente da loja 1 do Magazine Luiza, Luciano Marques.
A rede afirmou ter preparado descontos variados para o mês inteiro e projeta um dia de grande fluxo nesta sexta-feira. “As expectativas são as melhores. Esperamos vender mais do que no ano passado; o mês está muito promissor. Todas as nossas energias são dedicadas a esse dia, com horário estendido muito especial, das 8h às 22h.”
No setor de decoração e utilidades, a expectativa também é de forte procura. As lojas da praça Barão, tradicionais no Centro, apostam em variedade e preços reduzidos para atrair consumidores que costumam aproveitar a data para renovar itens da casa. “A gente preparou bastante promoção, tanto no setor de decoração quanto no setor de utilidades. As expectativas são as melhores possíveis. Esperamos que seja melhor que no ano passado; geralmente o pessoal vem bastante empolgado para economizar nessa data”, disse Jordânia Mara, gerente da Barão Home & Decor e do Lojão da Barão.
Entre os vendedores de rua, o clima segue o mesmo. No calçadão, bancas de roupas e acessórios reforçaram o estoque para atender à população. “Este ano está melhor do que os outros. E vai melhorar ainda mais. Vamos vender pelo menos metade desse pano aqui amanhã”, disse Vinicius Vasconcelos, proprietário de um comércio de rua de camisas esportivas.
Do lado dos consumidores, também há expectativa de preços menores. Quem passou pelo Centro afirmou ter encontrado variedade antes mesmo do dia principal de promoções. “Tem umas promoções boas, sim, achei muito legal, muito bom. O que está vendendo mais é chapinha, coisa para cabelo”, disse Jessica Silvério, consumidora que estava no calçadão.
A Black Friday é uma data do comércio, realizada anualmente, em que lojas físicas e online oferecem grandes descontos e promoções especiais. Originada nos Estados Unidos, ela marca o início da temporada de compras de fim de ano e, hoje, é adotada no mundo todo como um período de ofertas intensas, alto movimento e oportunidades para consumidores economizarem em diversos produtos e serviços.
