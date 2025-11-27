Dos R$ 38 milhões previstos, cerca de R$ 16 milhões devem ser gastos no setor de vestuário. Em seguida vêm os eletrônicos, com movimentação estimada em R$ 13 milhões; os móveis, com R$ 7 milhões; e os perfumes, que devem gerar aproximadamente R$ 2 milhões.

Franca se prepara para uma sexta-feira (dia 28) de grande fluxo no comércio, marcada pelo feriado municipal em comemoração aos 201 anos da cidade, pela Black Friday e pelo pagamento da primeira parcela do 13º salário. A combinação dos três fatores deve aumentar o movimento nas principais vias do Centro.

No Magazine Luiza, a ação de tampar a fachada chamou a atenção de quem passou pela loja nesta quinta-feira, 27, e já funciona como um sinal de que a temporada de descontos começou. “É o segundo ano que a gente embrulha a loja de black. Isso cria uma expectativa muito grande para os nossos consumidores, clientes, mas não é só para criar expectativas, é para que, ao entrar, eles possam entender que a nossa Black é verdadeira”, disse o gerente da loja 1 do Magazine Luiza, Luciano Marques.

A rede afirmou ter preparado descontos variados para o mês inteiro e projeta um dia de grande fluxo nesta sexta-feira. “As expectativas são as melhores. Esperamos vender mais do que no ano passado; o mês está muito promissor. Todas as nossas energias são dedicadas a esse dia, com horário estendido muito especial, das 8h às 22h.”

No setor de decoração e utilidades, a expectativa também é de forte procura. As lojas da praça Barão, tradicionais no Centro, apostam em variedade e preços reduzidos para atrair consumidores que costumam aproveitar a data para renovar itens da casa. “A gente preparou bastante promoção, tanto no setor de decoração quanto no setor de utilidades. As expectativas são as melhores possíveis. Esperamos que seja melhor que no ano passado; geralmente o pessoal vem bastante empolgado para economizar nessa data”, disse Jordânia Mara, gerente da Barão Home & Decor e do Lojão da Barão.