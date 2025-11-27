A 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu, nesta quinta-feira, 27, parte dos investigados por agiotagem em Franca e determinou a soltura imediata de todos os réus que estavam presos desde a primeira fase da operação Castelo de Areia. A decisão também revogou o bloqueio de imóveis e valores que tinham sido apreendidos durante a investigação.

Com o novo entendimento do Tribunal, sete homens deixaram a prisão: Evanderson Lopes Guimarães, Douglas de Oliveira Guimarães, Ezequias Bastos Guimarães, Ronny Hernandes Alves dos Santos, Bruno Bastos Guimarães, Leomábio Paixão da Silva e Rogério Camilo Requel, ex-policial civil.

O TJ-SP decidiu absolver totalmente quatro deles — Ronny, Bruno, Leomábio e Rogério — das acusações de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção. Para os outros três (Evanderson, Douglas e Ezequias), parte das acusações foi derrubada, e as penas que ainda restavam foram consideradas já cumpridas. Por isso, todos também foram colocados em liberdade.