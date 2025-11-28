O Grupo Mulheres do Brasil de Franca promove no próximo domingo, 30, a oitava edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. A mobilização, que já faz parte do calendário da cidade, tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a urgência de combater todas as formas de violência de gênero.

A concentração será às 8h30, em frente à Floricultura Mamãe Natureza, na avenida Presidente Vargas, esquina com a rua Cruz e Sousa. A caminhada começa às 9h e integra as ações dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, movimento internacional que reúne iniciativas em defesa da igualdade, do respeito e da proteção à vida feminina.

Segundo as organizadoras, o ato vai além de uma simples manifestação: trata-se de um gesto de união, acolhimento e empoderamento. A proposta é fortalecer redes de apoio, dar visibilidade às pautas femininas e reforçar a importância da construção de uma sociedade mais segura para mulheres e meninas.