O Grupo Mulheres do Brasil de Franca promove no próximo domingo, 30, a oitava edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. A mobilização, que já faz parte do calendário da cidade, tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a urgência de combater todas as formas de violência de gênero.
A concentração será às 8h30, em frente à Floricultura Mamãe Natureza, na avenida Presidente Vargas, esquina com a rua Cruz e Sousa. A caminhada começa às 9h e integra as ações dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, movimento internacional que reúne iniciativas em defesa da igualdade, do respeito e da proteção à vida feminina.
Segundo as organizadoras, o ato vai além de uma simples manifestação: trata-se de um gesto de união, acolhimento e empoderamento. A proposta é fortalecer redes de apoio, dar visibilidade às pautas femininas e reforçar a importância da construção de uma sociedade mais segura para mulheres e meninas.
Fundado por Luiza Helena Trajano, o Grupo Mulheres do Brasil reúne integrantes em várias cidades do país e também no exterior. A organização atua em causas sociais, políticas e econômicas voltadas ao protagonismo feminino e ao bem coletivo.
Eliane Sanches Querino, líder do núcleo Franca e fundadora do Grupo Mulheres do Brasil na cidade, reforçou o propósito da mobilização. “Não se trata de resolver todo o problema da violência contra mulheres e meninas com uma caminhada. Trata-se de dar o primeiro passo nessa longa estrada, de dizer 'basta'. Estamos conscientes do que está acontecendo e não vamos fingir que o problema não existe. Franca vai zerar os feminicídios em cinco anos. Nós acreditamos nisso”, afirmou.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.