Um sushiman do Jardim Aeroporto, na região Sul de Franca, foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quinta-feira, 27, após ser surpreendido pela Polícia Militar vendendo uma porção de maconha. Segundo os policiais, eles presenciaram a negociação no momento da abordagem.
O suposto cliente afirmou que estava no local apenas para fumar com o suspeito e que havia comprado uma pequena porção por R$ 5. Ele foi ouvido e liberado.
Durante revista pessoal, os policiais encontraram pequenas quantidades de droga escondidas no bolso do sushiman e dentro do tênis. O restante do material estava guardado em uma área de mata no fim da rua.
Ao todo, foram apreendidas pedras de crack, pinos de cocaína e porções de maconha.
O homem contou que está desempregado e que trabalhava como bartender e sushiman, justificando a venda de drogas como forma de se sustentar.
Ele foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca e preso em flagrante por tráfico.
