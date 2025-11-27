Um sushiman do Jardim Aeroporto, na região Sul de Franca, foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quinta-feira, 27, após ser surpreendido pela Polícia Militar vendendo uma porção de maconha. Segundo os policiais, eles presenciaram a negociação no momento da abordagem.

O suposto cliente afirmou que estava no local apenas para fumar com o suspeito e que havia comprado uma pequena porção por R$ 5. Ele foi ouvido e liberado.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram pequenas quantidades de droga escondidas no bolso do sushiman e dentro do tênis. O restante do material estava guardado em uma área de mata no fim da rua.