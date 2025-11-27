27 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

JARDIM AEROPORTO

PM prende sushiman por tráfico com drogas dentro do tênis

Por Laís Bachur | da Redação
Sampi/Franca
Laís Bachur/GCN
Viatura da Polícia Militar em frente à CPJ de Franca, onde o caso foi registrado
Viatura da Polícia Militar em frente à CPJ de Franca, onde o caso foi registrado

Um sushiman do Jardim Aeroporto, na região Sul de Franca, foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta quinta-feira, 27, após ser surpreendido pela Polícia Militar vendendo uma porção de maconha. Segundo os policiais, eles presenciaram a negociação no momento da abordagem.

O suposto cliente afirmou que estava no local apenas para fumar com o suspeito e que havia comprado uma pequena porção por R$ 5. Ele foi ouvido e liberado.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram pequenas quantidades de droga escondidas no bolso do sushiman e dentro do tênis. O restante do material estava guardado em uma área de mata no fim da rua.

Ao todo, foram apreendidas pedras de crack, pinos de cocaína e porções de maconha.

O homem contou que está desempregado e que trabalhava como bartender e sushiman, justificando a venda de drogas como forma de se sustentar.

Ele foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca e preso em flagrante por tráfico.

