Um francano pode ocupar o centro de um dos julgamentos mais raros e históricos das Forças Armadas. O general Guido Amin Naves, nascido em Franca e ministro do Superior Tribunal Militar (STM), está entre os responsáveis por analisar a eventual perda de posto e patente do ex-presidente Jair Bolsonaro e de generais envolvidos na trama golpista de 8 de janeiro - caso o Ministério Público Militar (MPM) apresente representação. A punição, se confirmada, seria inédita por tentativa de golpe.

A chegada do processo ao STM ocorre após as condenações no Supremo Tribunal Federal, que impôs penas de prisão aos militares envolvidos. Coube ao ministro Alexandre de Moraes encaminhar o caso para que a Justiça Militar decida sobre a expulsão - medida prevista na Constituição quando a condenação passa de dois anos de privação de liberdade.

Apesar da relevância do cargo, poucos francanos sabem que um conterrâneo ocupa posição estratégica justamente no tribunal que poderá retirar título, salário, aposentadoria e benefícios de alguns dos mais altos oficiais do país.

Quem é o francano do STM