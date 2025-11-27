A família de Emyli Teodoro de Oliveira, de 25 anos, vive momentos de angústia desde que a jovem desapareceu na noite de terça-feira, 25. Mãe de duas crianças — um bebê de 9 meses e uma menina de 2 anos —, Emyli nunca havia sumido antes, o que aumenta ainda mais a preocupação dos familiares, que moram no Jardim Cambuí, na região Norte de Franca.

De acordo com a mãe, Silvana Justino Teodoro, a filha tem transtorno bipolar e, em algumas ocasiões, saía de casa para se acalmar, mas sempre retornava poucas horas depois. "Ela nunca ficou tanto tempo fora. Estamos desesperados", contou.

Segundo o marido, Douglas Henrique Marçal de Oliveira, de 26 anos, Emyli saiu de casa dizendo que iria até a residência do padrasto, na Vila Santa Terezinha, na região Norte da cidade. Ela chegou a ir até o local, bateu no portão e foi convidada a entrar, mas recusou e foi embora.