A família de Emyli Teodoro de Oliveira, de 25 anos, vive momentos de angústia desde que a jovem desapareceu na noite de terça-feira, 25. Mãe de duas crianças — um bebê de 9 meses e uma menina de 2 anos —, Emyli nunca havia sumido antes, o que aumenta ainda mais a preocupação dos familiares, que moram no Jardim Cambuí, na região Norte de Franca.
De acordo com a mãe, Silvana Justino Teodoro, a filha tem transtorno bipolar e, em algumas ocasiões, saía de casa para se acalmar, mas sempre retornava poucas horas depois. "Ela nunca ficou tanto tempo fora. Estamos desesperados", contou.
Segundo o marido, Douglas Henrique Marçal de Oliveira, de 26 anos, Emyli saiu de casa dizendo que iria até a residência do padrasto, na Vila Santa Terezinha, na região Norte da cidade. Ela chegou a ir até o local, bateu no portão e foi convidada a entrar, mas recusou e foi embora.
Depois, a jovem seguiu até a casa da irmã, onde jantou normalmente. “Ela estava tranquila, conversou, comeu... e depois ninguém mais a viu”, relatou a mãe.
Desde então, mãe, irmã e marido não sabem mais onde procurar. A família visitou locais que ela costuma frequentar, conversou com amigos e conhecidos, mas ninguém tem informações.
"Não comi, não consegui trabalhar... estamos todos em desespero. Queremos encontrá-la viva, com saúde, perto de nós", disse Silvana, emocionada.
Emyli teria passado na Vila Gosuen
A última informação recebida pela família é que Emyli teria sido vista na Vila Gosuen. Um morador em situação de rua disse ter visto uma jovem com as mesmas características subindo em uma moto, afirmando que iria para São Sebastião do Paraíso (MG). No entanto, essa informação não foi confirmada e foi comunicada à polícia apenas como suposição.
Apesar disso, a família acredita que a mulher ainda esteja em Franca. No momento em que desapareceu, ela vestia um macacão jeans, única peça com a qual saiu de casa.
Os familiares fazem um apelo para que qualquer pessoa que tenha visto Emyli ou saiba de seu paradeiro entre em contato imediatamente com a polícia. "Só Deus sabe o que estamos sentindo. Queremos ela em casa", finalizou a mãe.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.