O monsenhor José Geraldo Segantin, reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio, em Franca, informou nesta quinta-feira, 27, que deixou a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Unimed de Ribeirão Preto. Ele continua internado na unidade de saúde, tratando uma pancreatite.

Em mensagem publicada nas redes sociais do Santuário, o padre procurou tranquilizar a comunidade católica da cidade. "Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje é dia de Nossa Senhora das Graças e, graças às graças de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, eu tenho experimentado um crescimento muito especial. Estou melhorando a saúde física e a saúde espiritual, aprendendo muitas lições com tudo o que estou vivendo", disse.

José Geraldo informou que segue na fase do tratamento com antibióticos. "Já saí da UTI. Agora estou na fase dos antibióticos. Continuo internado ainda no hospital em Ribeirão Preto. Peço que vocês, se lembrando, continuem rezando por mim. Com a graça de Deus, com o manto de Maria".