O monsenhor José Geraldo Segantin, reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio, em Franca, informou nesta quinta-feira, 27, que deixou a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Unimed de Ribeirão Preto. Ele continua internado na unidade de saúde, tratando uma pancreatite.
Em mensagem publicada nas redes sociais do Santuário, o padre procurou tranquilizar a comunidade católica da cidade. "Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje é dia de Nossa Senhora das Graças e, graças às graças de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, eu tenho experimentado um crescimento muito especial. Estou melhorando a saúde física e a saúde espiritual, aprendendo muitas lições com tudo o que estou vivendo", disse.
José Geraldo informou que segue na fase do tratamento com antibióticos. "Já saí da UTI. Agora estou na fase dos antibióticos. Continuo internado ainda no hospital em Ribeirão Preto. Peço que vocês, se lembrando, continuem rezando por mim. Com a graça de Deus, com o manto de Maria".
Ele encerra a mensagem dizendo que, mesmo distante, permanece unido a todos por meio das orações. "Deixo uma bênção especial para cada um de vocês. Muito obrigado pelas orações, pelas preocupações, por tudo que vocês estão me oferecendo no dia a dia. Mesmo estando fisicamente distantes, pela circunstância, estou unido a vocês por meio da oração. Que Deus, Nossa Senhora, São José, Santo Antônio, tragam muitas bênçãos para todos."
José Geraldo está internado desde o dia 9 de novembro, quando passou mal durante a missa por complicações de pancreatite. Primeiramente, ele foi hospitalizado no Hospital São Joaquim Unimed em Franca e transferido para Ribeirão Preto em 12 de novembro.
