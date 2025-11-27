A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Joaquim da Barra desmanchou um esquema de desvio de carga de cigarros que envolvia dois homens, um dos suspeitos é o próprio motorista que fez uma falsa comunicação de crime.
Tudo começou às 12h45, quando uma equipe da Polícia Militar acompanhou o motorista até a sede da delegacia. Ele afirmava ter sido vítima de um roubo enquanto transportava uma carga de cigarros de São Joaquim da Barra para Orlândia.
Segundo o relato, dois homens em uma motocicleta teriam o abordado na rodovia Anhanguera. O passageiro estaria armado, obrigando-o a parar no acostamento. Logo depois, outro veículo, uma Fiat Strada com capota de fibra teria aparecido para receber as caixas subtraídas. Os criminosos teriam fugido em direção a São Joaquim.
A história, no entanto, começou a desmoronar rapidamente.
A equipe da DIG entrou em contato com a empresa responsável pelo monitoramento da carga. Lá, foram informados de que duas caixas tinham rastreadores, conhecidas como “iscas”, colocadas justamente para casos de desvio.
Ao verificar a localização, os policiais descobriram que os dispositivos estavam em Barretos, a dezenas de quilômetros do ponto onde, segundo o motorista, teria ocorrido o suposto roubo.
Com isso, equipes da DIG seguiram imediatamente para o local. Durante o deslocamento, perceberam que o sinal dos rastreadores havia mudado para uma área rural nos arredores da cidade, indicando que as caixas estavam sendo movimentadas.
Na zona rural, os policiais não conseguiram localizar as iscas. Por isso, decidiram voltar ao endereço onde o rastreador havia emitido o primeiro sinal: uma residência dentro da cidade de Barretos.
A casa estava vazia e com as portas abertas, levantando forte suspeita. Os policiais buscaram imagens de câmeras de segurança da vizinhança e encontraram gravações decisivas.
Uma camionete semelhante à Fiat Strada entrando no imóvel carregada de caixas. Depois, outro veículo tipo pick-up saindo do local e até deixando uma das caixas cair na rua.
Enquanto a equipe analisava as imagens, outro homem chegou ao endereço e disse ser o proprietário da casa. Ele autorizou que os policiais fizessem buscas no imóvel e em seu celular.
Nada de ilícito foi encontrado na residência, mas o celular trouxe a prova que faltava. Várias ligações entre o dono da casa e o motorista, exatamente nos horários da suposta ocorrência e no período em que o rastreador mudava de localização.
Enquanto as equipes trabalhavam em Barretos, a empresa de rastreamento entrou novamente em contato com a DIG. Uma das caixas contendo cigarros e os dois rastreadores haviam sido encontrados em uma área rural, reforçando a suspeita de desvio planejado.
Com todas as evidências reunidas, os policiais concluíram que o “roubo” relatado pelo motorista era, na verdade, uma falsa comunicação de crime criada para encobrir o furto da própria carga, realizado em parceria com o proprietáro da residência.
Os dois foram conduzidos à delegacia de São Joaquim da Barra e tiveram prisão em flagrante decretada. O dono da casa foi indiciado por furto qualificado mediante fraude, com concurso de mais pessoas. O motorista recebeu a mesma acusação, com agravante por falsa comunicação de crime.
Ambos foram encaminhados à Cadeia Pública de São Joaquim da Barra, onde permanecem à disposição da Justiça.
