A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Joaquim da Barra desmanchou um esquema de desvio de carga de cigarros que envolvia dois homens, um dos suspeitos é o próprio motorista que fez uma falsa comunicação de crime.

Tudo começou às 12h45, quando uma equipe da Polícia Militar acompanhou o motorista até a sede da delegacia. Ele afirmava ter sido vítima de um roubo enquanto transportava uma carga de cigarros de São Joaquim da Barra para Orlândia.

Segundo o relato, dois homens em uma motocicleta teriam o abordado na rodovia Anhanguera. O passageiro estaria armado, obrigando-o a parar no acostamento. Logo depois, outro veículo, uma Fiat Strada com capota de fibra teria aparecido para receber as caixas subtraídas. Os criminosos teriam fugido em direção a São Joaquim.