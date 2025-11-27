Um assalto mobilizou a Polícia Militar na noite dessa quarta-feira, 26, após uma ocorrência de roubo a uma residência no bairro Sumaré, em Ituverava. A equipe foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou os ladrões levando dois veículos, uma Honda CB 300 vermelha e um Fiat Mobi 2025 cinza. Eles estavam saindo da casa que havia sido invadida.

Assim que perceberam a aproximação da viatura, os suspeitos se evadiram em alta velocidade. Teve início uma perseguição pelas ruas do bairro.

Durante a ação, um dos integrantes da quadrilha abandonou o veículo e tentou escapar a pé. Ele jogou uma faca no chão e pulou o muro da residência vizinha. No mesmo instante, os policiais ouviram uma forte desinteligência dentro da casa, uma briga corporal entre a vítima e outro criminoso que havia permanecido no interior do imóvel.