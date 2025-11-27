Um assalto mobilizou a Polícia Militar na noite dessa quarta-feira, 26, após uma ocorrência de roubo a uma residência no bairro Sumaré, em Ituverava. A equipe foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou os ladrões levando dois veículos, uma Honda CB 300 vermelha e um Fiat Mobi 2025 cinza. Eles estavam saindo da casa que havia sido invadida.
Assim que perceberam a aproximação da viatura, os suspeitos se evadiram em alta velocidade. Teve início uma perseguição pelas ruas do bairro.
Durante a ação, um dos integrantes da quadrilha abandonou o veículo e tentou escapar a pé. Ele jogou uma faca no chão e pulou o muro da residência vizinha. No mesmo instante, os policiais ouviram uma forte desinteligência dentro da casa, uma briga corporal entre a vítima e outro criminoso que havia permanecido no interior do imóvel.
A equipe entrou imediatamente para intervir e conter a situação.
O homem identificado como Cleidinaldo Sabino foi detido e algemado, devido ao risco de fuga. Ele apresentava um corte na região da têmpora, decorrente da agressão durante o crime. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, e ele recebeu atendimento no local, sendo posteriormente avaliado por um médico.
Durante a busca pelos suspeitos e objetos do crime, o Fiat Mobi cinza utilizado pela quadrilha foi localizado abandonado na avenida Yoshi Nomiyama. Já a Honda CB 300 vermelha, que também participou da ação criminosa, ainda não foi encontrada.
Após receber alta médica, Cleidinaldo foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava, onde teve o flagrante lavrado.
A delegada de plantão, Ana Cláudia Fernandes Carvalho, solicitou a presença da equipe de perícia técnica, que realizou trabalhos no local do roubo, coletando material e registrando danos provocados pela quadrilha.
O Boletim de Ocorrência foi registrado como roubo majorado, e o acusado permanece à disposição da Justiça. Os demais suspeitos seguem sendo procurados.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.