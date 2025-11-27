Franca comemora seus 201 anos nesta sexta-feira, 28 de novembro, com uma agenda de eventos que une tradição cívica, cultura urbana e a magia do Natal. A programação se divide entre o Parque de Exposições "Fernando Costa", o Sesc e a Praça Nossa Senhora da Conceição, aproveitando também o movimento do comércio, que funcionará em horário estendido devido à Black Friday.

Manhã cívica e bolo de 1,7 tonelada

As festividades oficiais começam cedo no Parque de Exposições Fernando Costa. A prefeitura preparou o tradicional corte do bolo comemorativo, que neste ano pesa 1.700 quilos.

8h30 : Abertura com a Fanfarra do CITI Lions Sobral.

: Abertura com a Fanfarra do CITI Lions Sobral. Na sequência: Solenidade oficial e apresentação da Associação Banda Municipal de Franca.

Corte do Bolo: distribuição gratuita à população.

10h : Apresentação circense (com apoio do Sesc).

: Apresentação circense (com apoio do Sesc). 11h15: Show com Artur Canto, do Projeto Música de Todos os Cantos.

Sesc: rap, circo e cultura urbana

O Sesc Franca preparou uma programação especial voltada para todas as idades, com destaque para a música. Às 18h30, o ginásio da instituição recebe o show "Dexter Convida Negra Li". A apresentação celebra os 35 anos de trajetória do rapper e revisita marcos do hip-hop nacional.