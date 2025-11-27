27 de novembro de 2025
Mulher finge ser cliente e leva óculos de R$ 1 mil no centro

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/WhatsApp/GCN
Momento em que a mulher pega o óculos da marca Ray-Ban
Uma loja localizada na Praça Barão, no centro de Franca, teve um prejuízo de R$ 1 mil na última segunda-feira, 24. As imagens foram divulgadas nesta quinta-feira, 27.

Segundo os proprietários, uma mulher entrou na loja fingindo ser cliente e pediu para ver alguns produtos. A suspeita aproveitou o momento em que a vendedora virou de costas para agir.

"Ela estava com o óculos na mão, já olhando ali em volta. Ela foi para roubar", relatou a denunciante, destacando que a mulher nunca havia frequentado o local antes.

A suspeita levou apenas um item: um óculos solar da marca Ray-Ban, avaliado em R$ 1 mil. A ação foi registrado pelas câmeras de segurança da loja, os donos registraram um Boletim de Ocorrência juntamente com a apresentação das imagens. A polícia agora busca identificar e encontrar a mulher.

