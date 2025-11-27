Uma loja localizada na Praça Barão, no centro de Franca, teve um prejuízo de R$ 1 mil na última segunda-feira, 24. As imagens foram divulgadas nesta quinta-feira, 27.

Segundo os proprietários, uma mulher entrou na loja fingindo ser cliente e pediu para ver alguns produtos. A suspeita aproveitou o momento em que a vendedora virou de costas para agir.

"Ela estava com o óculos na mão, já olhando ali em volta. Ela foi para roubar", relatou a denunciante, destacando que a mulher nunca havia frequentado o local antes.