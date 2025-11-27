Veja o obituário desta quinta-feira, 27, em Franca:
Nome: Maria Aparecida Alexandre de Camargo
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Rubens Oliveira Valim
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Leonizia Conceição Pinheiro de Oliveira
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: José Ronilson Martins
Idade: 69 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Neusa Marcos Tasso
Idade: 92 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
