Os estudantes da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual que participam do Provão Paulista Seriado têm até esta quinta-feira, 27, para registrar suas opções de curso no portal da Secretaria da Educação (Seduc-SP). A etapa é obrigatória para concorrer a uma das 15.717 vagas disponíveis para o ano letivo de 2026.
Na corrida pelas vagas, a cidade de Franca aparece em destaque no ranking de preferências. O curso de Direito (noturno), oferecido pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp de Franca, figura como o 5º curso mais procurado entre todas as opções da Universidade Estadual Paulista (Unesp).
Os mais disputados
No cenário geral, o curso de Psicologia (tanto na USP quanto na Unesp) lidera a preferência absoluta dos candidatos até o momento.
Na Unesp, além do Direito em Franca, o top 5 é composto majoritariamente por cursos de Medicina Veterinária (em Botucatu e Araçatuba) e Ciências Biológicas no litoral. Já na USP, após Psicologia, os cursos de Administração e Medicina Veterinária dominam a lista.
Os menos procurados
O levantamento também apontou os cursos "mais evitados" pelos estudantes, que geralmente envolvem ciências exatas puras. Na USP, Matemática Aplicada e Física Computacional (São Carlos) lideram a rejeição. Na Unesp, as licenciaturas em Física (Guaratinguetá e Presidente Prudente) e Química (Araraquara) estão entre as opções com menor procura.
Distribuição das vagas
Ao todo, o Provão Paulista oferece acesso direto a cinco grandes instituições públicas:
- Fatecs: 10.000 vagas
- Univesp: 2.956 vagas
- USP: 1.500 vagas
- Unesp: 934 vagas
- Unicamp: 327 vagas
Regras para a escolha
O estudante deve indicar até quatro cursos de preferência. É importante ficar atento à regra de distribuição: cada aluno pode selecionar no máximo dois cursos por universidade.
-
Exemplo: Se o candidato escolher Direito (Franca) e História na Unesp, as outras duas opções devem ser obrigatoriamente de outras instituições, como USP, Unicamp ou Fatec.
A escolha deve ser formalizada no portal oficial da Seduc-SP, clicando aqui. A lista completa de cursos está disponível no edital do Provão Paulista.
