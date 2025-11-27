Os estudantes da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual que participam do Provão Paulista Seriado têm até esta quinta-feira, 27, para registrar suas opções de curso no portal da Secretaria da Educação (Seduc-SP). A etapa é obrigatória para concorrer a uma das 15.717 vagas disponíveis para o ano letivo de 2026.

Na corrida pelas vagas, a cidade de Franca aparece em destaque no ranking de preferências. O curso de Direito (noturno), oferecido pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp de Franca, figura como o 5º curso mais procurado entre todas as opções da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Os mais disputados

No cenário geral, o curso de Psicologia (tanto na USP quanto na Unesp) lidera a preferência absoluta dos candidatos até o momento.