EDUCAÇÃO

Direito na Unesp de Franca é o 5º curso mais procurado no Provão

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Divulgação/Governo de SP
A opção pelos cursos é obrigatória para os estudantes que se formam na 3ª série do Ensino Médio neste ano
Os estudantes da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual que participam do Provão Paulista Seriado têm até esta quinta-feira, 27, para registrar suas opções de curso no portal da Secretaria da Educação (Seduc-SP). A etapa é obrigatória para concorrer a uma das 15.717 vagas disponíveis para o ano letivo de 2026.

Na corrida pelas vagas, a cidade de Franca aparece em destaque no ranking de preferências. O curso de Direito (noturno), oferecido pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp de Franca, figura como o 5º curso mais procurado entre todas as opções da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Os mais disputados

No cenário geral, o curso de Psicologia (tanto na USP quanto na Unesp) lidera a preferência absoluta dos candidatos até o momento.

Na Unesp, além do Direito em Franca, o top 5 é composto majoritariamente por cursos de Medicina Veterinária (em Botucatu e Araçatuba) e Ciências Biológicas no litoral. Já na USP, após Psicologia, os cursos de Administração e Medicina Veterinária dominam a lista.

Os menos procurados

O levantamento também apontou os cursos "mais evitados" pelos estudantes, que geralmente envolvem ciências exatas puras. Na USP, Matemática Aplicada e Física Computacional (São Carlos) lideram a rejeição. Na Unesp, as licenciaturas em Física (Guaratinguetá e Presidente Prudente) e Química (Araraquara) estão entre as opções com menor procura.

Distribuição das vagas

Ao todo, o Provão Paulista oferece acesso direto a cinco grandes instituições públicas:

  • Fatecs: 10.000 vagas
  • Univesp: 2.956 vagas
  • USP: 1.500 vagas
  • Unesp: 934 vagas
  • Unicamp: 327 vagas

Regras para a escolha

O estudante deve indicar até quatro cursos de preferência. É importante ficar atento à regra de distribuição: cada aluno pode selecionar no máximo dois cursos por universidade.

  • Exemplo: Se o candidato escolher Direito (Franca) e História na Unesp, as outras duas opções devem ser obrigatoriamente de outras instituições, como USP, Unicamp ou Fatec.

A escolha deve ser formalizada no portal oficial da Seduc-SP, clicando aqui. A lista completa de cursos está disponível no edital do Provão Paulista.

