O ex-vereador de Ribeirão Corrente, Antônio Eugênio de Oliveira, de 58 anos, foi detido na noite desta quarta-feira, 26, após ser flagrado dirigindo supostamente embriagado pelas ruas da cidade. Ele pagou fiança e foi liberado horas depois.
A Polícia Militar recebeu uma denúncia informando que o motorista havia acabado de sair de um bar no centro e estaria conduzindo um Fiat Strada em visível estado de embriaguez. A equipe localizou o veículo e realizou a abordagem.
Durante a fiscalização, Oliveira se recusou a fazer o teste do bafômetro. Diante da recusa e dos sinais evidentes de alteração psicomotora, ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde exames posteriores confirmaram a embriaguez.
Segundo a ocorrência, o ex-vereador já havia sido detido anteriormente pelo mesmo crime.
A delegada de plantão decretou a prisão em flagrante, mas arbitrou uma fiança de R$ 2 mil. O valor foi pago pelo genro do ex-vereador, que esteve na delegacia. Por volta das 22h, Oliveira foi liberado.
O veículo foi apreendido, e foram lavradas as multas correspondentes às infrações de trânsito.
O caso foi registrado como embriaguez ao volante, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, e ratificado pelo delegado de plantão.
