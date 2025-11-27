O ex-vereador de Ribeirão Corrente, Antônio Eugênio de Oliveira, de 58 anos, foi detido na noite desta quarta-feira, 26, após ser flagrado dirigindo supostamente embriagado pelas ruas da cidade. Ele pagou fiança e foi liberado horas depois.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia informando que o motorista havia acabado de sair de um bar no centro e estaria conduzindo um Fiat Strada em visível estado de embriaguez. A equipe localizou o veículo e realizou a abordagem.

Durante a fiscalização, Oliveira se recusou a fazer o teste do bafômetro. Diante da recusa e dos sinais evidentes de alteração psicomotora, ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde exames posteriores confirmaram a embriaguez.