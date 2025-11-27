27 de novembro de 2025
RIBEIRÃO CORRENTE

Ex-vereador é detido por embriaguez ao volante

Por Laís Bachur e N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Policiais militares detiveram o ex-vereador e o levaram até a CPJ de Franca
O ex-vereador de Ribeirão Corrente, Antônio Eugênio de Oliveira, de 58 anos, foi detido na noite desta quarta-feira, 26, após ser flagrado dirigindo supostamente embriagado pelas ruas da cidade. Ele pagou fiança e foi liberado horas depois.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia informando que o motorista havia acabado de sair de um bar no centro e estaria conduzindo um Fiat Strada em visível estado de embriaguez. A equipe localizou o veículo e realizou a abordagem.

Durante a fiscalização, Oliveira se recusou a fazer o teste do bafômetro. Diante da recusa e dos sinais evidentes de alteração psicomotora, ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde exames posteriores confirmaram a embriaguez.

Segundo a ocorrência, o ex-vereador já havia sido detido anteriormente pelo mesmo crime.

A delegada de plantão decretou a prisão em flagrante, mas arbitrou uma fiança de R$ 2 mil. O valor foi pago pelo genro do ex-vereador, que esteve na delegacia. Por volta das 22h, Oliveira foi liberado.

O veículo foi apreendido, e foram lavradas as multas correspondentes às infrações de trânsito.

O caso foi registrado como embriaguez ao volante, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, e ratificado pelo delegado de plantão.

