Um homem e uma mulher ficaram feridos na noite desta quarta-feira, 26, após se envolverem em um acidente na rotatória do posto Travessia, que liga a avenida Miguel Sábio de Mello ao Jardim Alvorada, em Franca.

O acidente envolveu um carro que fazia a rotatória e uma moto utilizada para corridas de aplicativo, onde estavam o motociclista e a passageira.

Com o impacto, os dois foram arremessados ao chão. No carro, ninguém se feriu.