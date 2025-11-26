26 de novembro de 2025
ACIDENTE

Dois ficam feridos em acidente na rotatória do Travessia

Sampi/Franca
GCN
Vítimas recebendo atendimento do Samu após o acidente
Vítimas recebendo atendimento do Samu após o acidente

Um homem e uma mulher ficaram feridos na noite desta quarta-feira, 26, após se envolverem em um acidente na rotatória do posto Travessia, que liga a avenida Miguel Sábio de Mello ao Jardim Alvorada, em Franca.

O acidente envolveu um carro que fazia a rotatória e uma moto utilizada para corridas de aplicativo, onde estavam o motociclista e a passageira.

Com o impacto, os dois foram arremessados ao chão. No carro, ninguém se feriu.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu as vítimas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e sinalizou o trânsito.

