Um homem e uma mulher ficaram feridos na noite desta quarta-feira, 26, após se envolverem em um acidente na rotatória do posto Travessia, que liga a avenida Miguel Sábio de Mello ao Jardim Alvorada, em Franca.
O acidente envolveu um carro que fazia a rotatória e uma moto utilizada para corridas de aplicativo, onde estavam o motociclista e a passageira.
Com o impacto, os dois foram arremessados ao chão. No carro, ninguém se feriu.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu as vítimas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e sinalizou o trânsito.
