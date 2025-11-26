O comerciante Saadallah Chahoud, o Said, dono do tradicional Said Petiscos e Comida Árabe, na Estação, morreu aos 63 anos nesta quarta-feira, 26, em Franca, após complicações causadas por uma úlcera.

Natural da Síria e naturalizado brasileiro, ele chegou ao país ainda criança, ao lado dos pais, que marcaram época na gastronomia local com o restaurante Damasco, famoso nas décadas de 1970, 1980 e 1990.

De acordo com familiares, Said passou mal em casa e foi levado ao pronto-socorro. Em seguida, precisou ser transferido para a Santa Casa de Franca, onde passou por cirurgia. Ele, porém, não resistiu.