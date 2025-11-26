O comerciante Saadallah Chahoud, o Said, dono do tradicional Said Petiscos e Comida Árabe, na Estação, morreu aos 63 anos nesta quarta-feira, 26, em Franca, após complicações causadas por uma úlcera.
Natural da Síria e naturalizado brasileiro, ele chegou ao país ainda criança, ao lado dos pais, que marcaram época na gastronomia local com o restaurante Damasco, famoso nas décadas de 1970, 1980 e 1990.
De acordo com familiares, Said passou mal em casa e foi levado ao pronto-socorro. Em seguida, precisou ser transferido para a Santa Casa de Franca, onde passou por cirurgia. Ele, porém, não resistiu.
"Era um homem superautêntico, carinhoso e querido pelos amigos e clientes que frequentavam o seu bar de comida árabe", disse o sobrinho Fabrício Chahoud.
Said era conhecido pela culinária árabe e pelo atendimento acolhedor. Seu bar e restaurante se tornaram um ponto tradicional para clientes que buscavam pratos como tabule, coalhada seca, homus tahine e kafta — muitos deles, receitas herdadas da mãe.
O fotojornalista Dirceu Garcia, amigo e cliente habitual, relembrou como conheceu o comerciante e a relação próxima que se criou ao longo dos anos. "Conheci o Said já há um bom tempo, levado pelo Eduardo, um amigo do jornal que amava o tabule dele. Depois de ir pela primeira vez, virei cliente assíduo, o bar tinha uma comida árabe sensacional. Tabule, coalhada seca, homus, tahine e kafta eram os carros-chefes".
"Como ele sempre foi um cara muito boa-praça e divertido, os clientes habituais se sentiam em casa, e muita gente que aparecia por curiosidade voltava regularmente. Ele sempre disse que aprendeu a cozinhar com a mãe e cuidou do pai no fim da vida dele com muita dedicação", completou.
Dirceu guarda com carinho as lembranças e lamenta profundamente a perda do amigo. "Lembro-me de vê-lo algumas vezes no bar, observando o movimento dos ônibus na rua General Teles, antes de a saúde dele se debilitar muito. Com certeza, o Said vai deixar muita saudade e uma legião de fãs."
Said será velado no São Vicente e sepultado no Cemitério Jardim das Oliveiras, nesta quinta-feira, 27.
