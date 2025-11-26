Um caminhoneiro sofreu ferimentos leves após tombar uma carreta carregada com casca de madeira na tarde desta quarta-feira, 26, na alça de acesso da rodovia Fábio Talarico para o Distrito Industrial, em Franca.

A carreta entrava na alça de acesso quando, por motivos a serem esclarecidos, tombou.

O motorista sofreu ferimentos leves e a carga ficou espalhada no canteiro.