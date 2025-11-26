26 de novembro de 2025
ACIDENTE

Franca: carreta tomba em alça de acesso no Distrito Industrial

Sampi/Franca
Caminhão tombado em alça de acesso ao Distrito Industrial, em Franca
Um caminhoneiro sofreu ferimentos leves após tombar uma carreta carregada com casca de madeira na tarde desta quarta-feira, 26, na alça de acesso da rodovia Fábio Talarico para o Distrito Industrial, em Franca.

A carreta entrava na alça de acesso quando, por motivos a serem esclarecidos, tombou.

O motorista sofreu ferimentos leves e a carga ficou espalhada no canteiro.

Apesar da gravidade do acidente, o trânsito não foi afetado.

O caminhoneiro foi socorrido pela ambulância da Arteris ViaPaulista e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas e sinalizaram o trecho junto a equipes da concessionária.

