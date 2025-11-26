Um motorista de 37 anos ficou preso às ferragens após uma colisão traseira entre duas carretas na tarde desta quarta-feira, 26, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), na subida de Batatais, na região de Franca.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu uma carreta Iveco e um caminhão-trator Scania que transportava dois reboques carregados de açúcar. Segundo equipes de resgate, o Iveco bateu na traseira do conjunto trator-reboque.
Com o impacto, o motorista do caminhão ficou preso dentro da cabine. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu retirar a vítima com segurança. Ele foi encaminhado para um hospital de Batatais; o estado de saúde não foi informado.
O condutor do Scania, um homem de 48 anos, não sofreu ferimentos, mas foi atendido no local por estar em estado de choque.
A pista sul, no sentido Franca a Batatais, precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento. A Polícia Militar Rodoviária, equipes de policiamento de área e a concessionária que administra o trecho atuaram na sinalização e no controle do tráfego até a conclusão dos trabalhos.
