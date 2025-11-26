26 de novembro de 2025
SUBIDA DE BATATAIS

Caminhoneiro fica preso às ferragens em acidente na Portinari

Sampi/Franca
Caminhoneiro sendo socorrido após acidente na rodovia Cândido Portinari, em Batatais
Um motorista de 37 anos ficou preso às ferragens após uma colisão traseira entre duas carretas na tarde desta quarta-feira, 26, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), na subida de Batatais, na região de Franca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu uma carreta Iveco e um caminhão-trator Scania que transportava dois reboques carregados de açúcar. Segundo equipes de resgate, o Iveco bateu na traseira do conjunto trator-reboque.

Com o impacto, o motorista do caminhão ficou preso dentro da cabine. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu retirar a vítima com segurança. Ele foi encaminhado para um hospital de Batatais; o estado de saúde não foi informado.

O condutor do Scania, um homem de 48 anos, não sofreu ferimentos, mas foi atendido no local por estar em estado de choque.

A pista sul, no sentido Franca a Batatais, precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento. A Polícia Militar Rodoviária, equipes de policiamento de área e a concessionária que administra o trecho atuaram na sinalização e no controle do tráfego até a conclusão dos trabalhos.

