O Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”, em Franca, recebe, nesta quinta-feira, 27, a partir das 19h30, o show “Sons, Cordas e Harmonia que Encantam”, com clássicos da música raiz. A entrada é de graça.

A apresentação será feita por 35 alunos do projeto de iniciação musical em viola e violão, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte e Cultura em parceria com o Instituto Três Colinas. O projeto funciona em núcleos espalhados pela cidade — Praça da Juventude (Jardim Redentor), CEU do Leporace, Parque Caxambu e Centro Comunitário da Vila Santa Maria — e já atendeu cerca de mil alunos ao longo de quatro anos.

O show também terá participações especiais de Toninho Maravilha, da Banda A+, e da dupla Mateus e Alexandro, que se apresentarão ao lado dos estudantes.