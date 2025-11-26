O Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”, em Franca, recebe, nesta quinta-feira, 27, a partir das 19h30, o show “Sons, Cordas e Harmonia que Encantam”, com clássicos da música raiz. A entrada é de graça.
A apresentação será feita por 35 alunos do projeto de iniciação musical em viola e violão, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte e Cultura em parceria com o Instituto Três Colinas. O projeto funciona em núcleos espalhados pela cidade — Praça da Juventude (Jardim Redentor), CEU do Leporace, Parque Caxambu e Centro Comunitário da Vila Santa Maria — e já atendeu cerca de mil alunos ao longo de quatro anos.
O show também terá participações especiais de Toninho Maravilha, da Banda A+, e da dupla Mateus e Alexandro, que se apresentarão ao lado dos estudantes.
O repertório incluirá clássicos do sertanejo raiz, como "Chico Mineiro", "Cabocla Tereza", "Pagode em Brasília" e "Caminheiro".
Outras apresentações
Ainda nesta quinta-feira, o saguão da Casa da Cultura e do Artista Francano "Abdias do Nascimento" recebe duas apresentações:
- Orquestra de Cordas do CITI Lions Sobral, às 8h;
- Alunos da EMIM (Escola Municipal de Iniciação Musical), às 9h e às 14h.
