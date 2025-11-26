26 de novembro de 2025
SAÚDE

Franca realiza testes gratuitos para HIV e sífilis

Sampi/Franca
Testagem oferecida gratuitamente em Franca
A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quarta-feira, 26, que na próxima semana começará a campanha "Fique Sabendo", que incentiva a população a fazer testes de HIV e sífilis.

A ação faz parte de um esforço estadual para ampliar o diagnóstico precoce das ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Os exames serão oferecidos de 1º a 5 de dezembro, das 8h às 17h, e no dia 6, das 8h às 12h, no CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), na rua Ouvidor Freire, 2.109, no Centro da cidade. A testagem é gratuita e sigilosa.

Segundo a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, a campanha é uma oportunidade para quem nunca fez o exame ou tem alguma dúvida sobre a própria saúde. "A testagem é o primeiro passo para a prevenção, tratamento e cuidado. Por isso, é tão importante participar de iniciativas como esta."

