A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quarta-feira, 26, que na próxima semana começará a campanha "Fique Sabendo", que incentiva a população a fazer testes de HIV e sífilis.

A ação faz parte de um esforço estadual para ampliar o diagnóstico precoce das ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Os exames serão oferecidos de 1º a 5 de dezembro, das 8h às 17h, e no dia 6, das 8h às 12h, no CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), na rua Ouvidor Freire, 2.109, no Centro da cidade. A testagem é gratuita e sigilosa.