Motociclista e passageira ficam feridos em batida na São Vicente

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Momento antes do acidente na avenida São Vicente, em Franca
Momento antes do acidente na avenida São Vicente, em Franca

Um motociclista e uma passageira ficaram feridos na tarde dessa terça-feira, 25, após a moto em que estavam bater na traseira de um carro na avenida São Vicente, em Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança instalada na via.

As imagens mostram o momento em que o motorista do carro reduziu a velocidade para fazer uma conversão. Atrás, seguindo no mesmo sentido, o motociclista não percebeu a manobra e atingiu a lateral traseira do veículo. Com o impacto, os dois ocupantes da moto foram arremessados e, por pouco, não atingiram uma placa de sinalização.

O motociclista sofreu ferimentos e precisou ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa de Franca. A passageira também recebeu atendimento.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

