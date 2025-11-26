Um homem de 20 anos e uma mulher de 22 anos foram presos nesta quarta-feira, 26, durante uma operação da Polícia Civil em Cristais Paulista, na região de Franca. A ação, denominada “Bonnie e Clyde”, envolveu equipes da Delegacia de Polícia da cidade, com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais), DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca.
Segundo a Polícia Civil, os policiais cumpriam mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação de tráfico de drogas. Na residência do casal, foram encontradas uma porção de maconha e duas de cocaína. Também foram apreendidos três celulares e uma moto que, de acordo com a investigação, era usada para fazer "delivery" de drogas.
O delegado responsável pelo caso, Leopoldo Gomes Novais, informou que o flagrante foi possível após um conjunto de provas reunidas durante a investigação preliminar. O casal foi levado à Delegacia de Cristais Paulista, onde teve a prisão em flagrante registrada.
Eles foram encaminhados à cadeia pública de Franca e permanecem à disposição da Justiça.
Segundo alvo
Em outro endereço, também em Cristais Paulista, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca contra um homem de 50 anos investigado por tráfico. No local, os policiais apreenderam um pé de maconha, outra porção da droga e um celular, que será analisado e deve ajudar a subsidiar as próximas etapas da investigação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.