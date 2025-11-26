Um homem de 20 anos e uma mulher de 22 anos foram presos nesta quarta-feira, 26, durante uma operação da Polícia Civil em Cristais Paulista, na região de Franca. A ação, denominada “Bonnie e Clyde”, envolveu equipes da Delegacia de Polícia da cidade, com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais), DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca.

Segundo a Polícia Civil, os policiais cumpriam mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação de tráfico de drogas. Na residência do casal, foram encontradas uma porção de maconha e duas de cocaína. Também foram apreendidos três celulares e uma moto que, de acordo com a investigação, era usada para fazer "delivery" de drogas.

O delegado responsável pelo caso, Leopoldo Gomes Novais, informou que o flagrante foi possível após um conjunto de provas reunidas durante a investigação preliminar. O casal foi levado à Delegacia de Cristais Paulista, onde teve a prisão em flagrante registrada.