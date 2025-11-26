Esta sexta-feira, 28, promete ser um dos dias mais felizes do ano para o trabalhador francano. Além de ser feriado municipal em decorrência do aniversário de 201 anos da cidade, a data coincide com a Black Friday e com o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos trabalhadores formais.
Programação de 201 anos de Franca
A Secretaria Municipal de Esporte e Cultura organizou uma programação especial para o aniversário da cidade. O bolo de 1,7 tonelada será cortado e distribuído à população no Parque de Exposições “Fernando Costa” na data.
As comemorações se iniciam às 8h30, no parque de exposições, com a apresentação da Fanfarra do Citi Lions Sobral. Na sequência, a Associação Banda Municipal de Franca sobe ao palco. Às 10h, a programação conta com apoio do Sesc em uma apresentação circense e, logo após, pelo projeto “Música de Todos os Cantos”, Artur Canto fará seu show às 11h15.
Funcionamento do comércio
A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) anunciou que o comércio atenderá em horário estendido nesta sexta-feira, em prol da Black Friday. As lojas abrirão a partir das 9h e funcionarão até as 22h, dando oportunidade a todos os interessados de garantir seus produtos com preços especiais na data.
Recebimento do 13º salário
A primeira parcela do 13º salário é paga até o dia 30 de novembro, como estabelece a Lei Federal nº 4.749, de 12 de agosto de 1965. A lei também prevê que, se a data final cair em dia não útil, o pagamento deverá ser adiantado. Assim acontecerá em todo o território nacional, já que o dia 30 cai em um domingo, devendo o pagamento ser adiantado para o dia 28, sexta-feira.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.