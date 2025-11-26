Esta sexta-feira, 28, promete ser um dos dias mais felizes do ano para o trabalhador francano. Além de ser feriado municipal em decorrência do aniversário de 201 anos da cidade, a data coincide com a Black Friday e com o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos trabalhadores formais.

Programação de 201 anos de Franca

A Secretaria Municipal de Esporte e Cultura organizou uma programação especial para o aniversário da cidade. O bolo de 1,7 tonelada será cortado e distribuído à população no Parque de Exposições “Fernando Costa” na data.

As comemorações se iniciam às 8h30, no parque de exposições, com a apresentação da Fanfarra do Citi Lions Sobral. Na sequência, a Associação Banda Municipal de Franca sobe ao palco. Às 10h, a programação conta com apoio do Sesc em uma apresentação circense e, logo após, pelo projeto “Música de Todos os Cantos”, Artur Canto fará seu show às 11h15.

Funcionamento do comércio