A Azul Linhas Aéreas vai alterar a operação do voo entre Franca e Campinas, entre os aeroportos "Tenente Lund Presotto" e Viracopos. A companhia passará a operar, a partir do dia 9 de dezembro, três voos semanais - às terças, quintas e sábados. Todos com escala em Barretos, no sentido de Franca para Campinas, o que dobrará o tempo da viagem.

O trajeto, que agora leva 1h25, terá duração estimada de 2h40, a partir da mudança com a inclusão da escala.

Os voos partirão de Franca às 16h - hoje, as decolagens são às 12h20 -, chegando a Barretos às 16h45, com partida às 17h15 e desembarque em Campinas às 18h40. No sentido contrário, o voo continua sendo direto, mas com partida às 14h05, e não mais às 9h55.