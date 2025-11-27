A Azul Linhas Aéreas vai alterar a operação do voo entre Franca e Campinas, entre os aeroportos "Tenente Lund Presotto" e Viracopos. A companhia passará a operar, a partir do dia 9 de dezembro, três voos semanais - às terças, quintas e sábados. Todos com escala em Barretos, no sentido de Franca para Campinas, o que dobrará o tempo da viagem.
O trajeto, que agora leva 1h25, terá duração estimada de 2h40, a partir da mudança com a inclusão da escala.
Os voos partirão de Franca às 16h - hoje, as decolagens são às 12h20 -, chegando a Barretos às 16h45, com partida às 17h15 e desembarque em Campinas às 18h40. No sentido contrário, o voo continua sendo direto, mas com partida às 14h05, e não mais às 9h55.
Também será possível comprar passagens para Barretos, para um voo de 45 minutos. Os preços das passagens na primeira semana de operação desta rota custam cerca de R$ 1 mil.
A reportagem buscou um posicionamento da empresa, mas não houve resposta até a publicação deste texto.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.