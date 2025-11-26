A Prefeitura de Franca publicou nesta terça-feira, 24, o Decreto nº 12.133/2025, que atualiza a UFMF (Unidade Fiscal do Município de Franca) para R$ 87,20 em 2026. O índice, usado como referência para cálculo de tributos municipais, foi reajustado em 4,49%, seguindo a variação do INPC/IBGE acumulado entre novembro de 2024 e outubro de 2025.

A mudança afeta diretamente a cobrança de impostos como IPTU, ISS e ITBI, além de taxas municipais, incluindo licenciamento de atividades, fiscalização e serviços urbanos. A atualização também será aplicada em preços públicos e demais obrigações que utilizam a UFMF como parâmetro.

O decreto, assinado pelo prefeito Alexandre Augusto Ferreira (MDB), detalha que, para atualizar valores antigos, deve-se dividir o valor original pela UFMF vigente na época e multiplicar pela nova UFMF definida para 2026.