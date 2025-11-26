A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quarta-feira, 26, um casal de 20 e 22 anos, morador de Cristais Paulista, durante a Operação “Bonnie e Clyde”, deflagrada pela Delegacia de Polícia da cidade. A ação foi coordenada pelo delegado Leopoldo Gomes Novais, além do apoio do GOE, DIG e DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca.
Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em investigação de tráfico de drogas, os policiais encontraram, na residência do casal, uma porção de maconha, duas porções de cocaína, três aparelhos celulares e uma motocicleta usada para entrega de drogas na cidade.
Segundo a investigação preliminar, o casal administrava um esquema de comercialização e entrega de entorpecentes, utilizando a moto para o chamado “delivery”.
Com base no conjunto de provas já levantadas e no material apreendido, os dois foram conduzidos coercitivamente à Delegacia de Cristais Paulista, onde tiveram a prisão em flagrante lavrada pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tráfico envolvendo transporte, supressão de documento ou objeto de valor probatório.
Após os procedimentos, os indiciados foram encaminhados para a cadeia pública de Franca, onde permanecerão à disposição da Justiça.
Em um segundo endereço, também em Cristais Paulista, alvo de outra investigação por tráfico, um homem de 50 anos foi abordado. No imóvel dele, foram apreendidos um pé de maconha, uma porção da droga pronta para consumo e um aparelho celular que auxiliará na continuidade da investigação.
As apurações seguem em andamento pela Polícia Civil.
