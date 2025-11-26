A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quarta-feira, 26, um casal de 20 e 22 anos, morador de Cristais Paulista, durante a Operação “Bonnie e Clyde”, deflagrada pela Delegacia de Polícia da cidade. A ação foi coordenada pelo delegado Leopoldo Gomes Novais, além do apoio do GOE, DIG e DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em investigação de tráfico de drogas, os policiais encontraram, na residência do casal, uma porção de maconha, duas porções de cocaína, três aparelhos celulares e uma motocicleta usada para entrega de drogas na cidade.

Segundo a investigação preliminar, o casal administrava um esquema de comercialização e entrega de entorpecentes, utilizando a moto para o chamado “delivery”.