Um motorista de aplicativo, de 64 anos, foi vítima de um assalto praticado por dois adolescentes, de 15 e 17 anos, na noite dessa terça-feira, 25, em Franca. Os suspeitos foram detidos após uma perseguição policial no Jardim Bueno.
De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar faziam patrulhamento pela avenida Adhemar Pereira de Barros, quando receberam, via Copom, a informação de um possível furto de veículo na via. Nenhuma característica do carro ou placa havia sido repassada até aquele momento.
Os policiais, então, se posicionaram estrategicamente na rua Maranhão, aguardando mais detalhes. Durante a vigilância, avistaram um VW Polo branco trafegando na contramão, pela rua Piauí, o que levantou suspeitas imediatas.
Ao tentarem realizar a abordagem, usando sinais sonoros e luminosos, o motorista do Polo desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade por diversas ruas do bairro, incluindo a rua São Paulo, retornando depois para a avenida Adhemar Pereira de Barros.
A perseguição terminou quando o condutor freou bruscamente, e os dois ocupantes tentaram fugir a pé, sendo alcançados e detidos. Para algemá-los, os policiais precisaram usar força física moderada, já que ambos resistiram.
Pouco depois, um homem de 64 anos chegou ao local e se identificou como vítima do roubo. Ele relatou que trabalha como motorista de aplicativo (Uber) e que havia acabado de transportar a dupla.
Durante o trajeto, eles anunciaram o assalto usando uma máquina de choque e uma faca, e o obrigaram a abandonar o veículo às margens da rodovia João Traficante.
No interior do Polo, os policiais encontraram a faca usada na ameaça, a máquina de choque, o celular, carteira e documentos da vítima.
Os adolescentes confessaram informalmente o crime.
Ao consultar o sistema, a PM constatou que ambos são menores de idade. Eles receberam voz de apreensão e foram encaminhados à autoridade policial para as medidas legais cabíveis.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
