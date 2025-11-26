Um motorista de aplicativo, de 64 anos, foi vítima de um assalto praticado por dois adolescentes, de 15 e 17 anos, na noite dessa terça-feira, 25, em Franca. Os suspeitos foram detidos após uma perseguição policial no Jardim Bueno.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar faziam patrulhamento pela avenida Adhemar Pereira de Barros, quando receberam, via Copom, a informação de um possível furto de veículo na via. Nenhuma característica do carro ou placa havia sido repassada até aquele momento.

Os policiais, então, se posicionaram estrategicamente na rua Maranhão, aguardando mais detalhes. Durante a vigilância, avistaram um VW Polo branco trafegando na contramão, pela rua Piauí, o que levantou suspeitas imediatas.