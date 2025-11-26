O Governo de São Paulo realizou, nesta terça-feira, 25, a entrega de veículos novos para os Fundos Sociais de seis municípios da região de Franca. A ação faz parte do Programa de Equipagem dos Fundos Sociais Municipais, que tem como objetivo fortalecer a estrutura de assistência social no interior.
No total, o Estado investiu R$ 20,6 milhões na aquisição de 200 veículos distribuídos nesta etapa. A cerimônia de entrega das chaves foi conduzida pela primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.
Cidades contempladas
Na região de Franca, foram beneficiados os seguintes municípios:
- Aramina
- Buritizal
- Itirapuã
- Restinga
- Ribeirão Corrente
- Rifaina
A distribuição seguiu critérios técnicos, priorizando cidades com menor população e menor estrutura operacional. Segundo o governo, municípios não contemplados nesta etapa poderão ser atendidos na próxima fase do programa.
Reforço na logística social
Os veículos entregues são utilitários de carga (picapes) 0 km, equipados com caçamba de capacidade mínima de 810 quilos. Eles já vêm adesivados com a identidade visual do Fundo Social, com tanque cheio, placa especial (FSP) e as três primeiras revisões garantidas.
O perfil operacional das picapes visa facilitar o transporte de cestas básicas, cobertores, roupas e materiais para campanhas assistenciais. O foco é ampliar o alcance das ações, permitindo o acesso a bairros afastados e zonas rurais.
"A maior parte das pessoas que precisam do Fundo Social não está nos grandes centros... está lá no bairro afastado, na zona rural, naquela comunidade onde o carro faz toda a diferença", destacou Cristiane Freitas. "A partir de hoje, nossos municípios não vão perder uma única doação por falta de um carro", completou a primeira-dama.
