O Governo de São Paulo realizou, nesta terça-feira, 25, a entrega de veículos novos para os Fundos Sociais de seis municípios da região de Franca. A ação faz parte do Programa de Equipagem dos Fundos Sociais Municipais, que tem como objetivo fortalecer a estrutura de assistência social no interior.

No total, o Estado investiu R$ 20,6 milhões na aquisição de 200 veículos distribuídos nesta etapa. A cerimônia de entrega das chaves foi conduzida pela primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

Cidades contempladas

Na região de Franca, foram beneficiados os seguintes municípios: