As cidades de Ituverava e Guará, na região de Franca, receberão nesta semana a visita de uma das maiores lendas do esporte nacional: Janeth Arcain. A campeã mundial e medalhista olímpica de basquete participará de vivências e bate-papos com o público como parte da 1ª edição do Circuito Sesc de Esportes.
A iniciativa, coordenada regionalmente pelo Sesc Franca, busca levar grandes nomes e experiências esportivas para cidades que não possuem unidades físicas da instituição.
Agenda na região
A programação com Janeth Arcain é gratuita e aberta ao público:
- Ituverava (3/12 - Quarta): A atividade acontece às 9h, no Ginásio Valdinei Marra (Rua Jabur Abraão, s/nº, Vila Celina).
- Guará (4/12 - Quinta): O encontro será às 9h, na Escola Municipal Marica Ogava de Freitas (Av. Dr. Francisco de Paula Leão, 1922).
Durante os encontros, o público terá a oportunidade de conhecer a trajetória da atleta, tirar fotos e participar de atividades práticas de basquete ao lado da ídola.
Movimento que aproxima
Com o tema "Movimento que Aproxima", o Circuito Sesc de Esportes acontece até 14 de dezembro, percorrendo 36 cidades do interior, litoral e Grande São Paulo.
O objetivo é democratizar o acesso ao esporte. Luiz Galina, diretor regional do Sesc São Paulo, destaca que o projeto reforça o papel da entidade como parceira das comunidades. "Queremos aproximar pessoas por meio do movimento, incentivando a prática esportiva e promovendo encontros com atletas que são referência nacional", afirma.
Time de estrelas
Além de Janeth, o circuito estadual conta com um time de peso em diversas modalidades, incluindo:
- Vôlei: Fofão, Fabiana Claudino e Alison (vôlei de areia);
- Skate: Pâmela Rosa e Gabriela Mazetto;
- Ginástica: Julia Soares (Artística) e Barbara Domingos (Rítmica);
- Futebol: Luizão e Rosana Augusto;
- Paralímpicos: Antônio Tenório (Judô), Bruna Alexandre (Tênis de Mesa) e Petrúcio Ferreira (Atletismo).
Cada cidade recebe uma modalidade específica, de acordo com a vocação esportiva local.
