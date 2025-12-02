02 de dezembro de 2025
ESTRELA DO ESPORTE

Circuito Sesc leva medalhista olímpica Janeth Arcain à região

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Sesc Franca
Janeth Arcain, campeã mundial e medalhista olímpica de basquete feminino
Janeth Arcain, campeã mundial e medalhista olímpica de basquete feminino

As cidades de Ituverava e Guará, na região de Franca, receberão nesta semana a visita de uma das maiores lendas do esporte nacional: Janeth Arcain. A campeã mundial e medalhista olímpica de basquete participará de vivências e bate-papos com o público como parte da 1ª edição do Circuito Sesc de Esportes.

A iniciativa, coordenada regionalmente pelo Sesc Franca, busca levar grandes nomes e experiências esportivas para cidades que não possuem unidades físicas da instituição.

Agenda na região

A programação com Janeth Arcain é gratuita e aberta ao público:

  • Ituverava (3/12 - Quarta): A atividade acontece às 9h, no Ginásio Valdinei Marra (Rua Jabur Abraão, s/nº, Vila Celina).
  • Guará (4/12 - Quinta): O encontro será às 9h, na Escola Municipal Marica Ogava de Freitas (Av. Dr. Francisco de Paula Leão, 1922).

Durante os encontros, o público terá a oportunidade de conhecer a trajetória da atleta, tirar fotos e participar de atividades práticas de basquete ao lado da ídola.

Movimento que aproxima

Com o tema "Movimento que Aproxima", o Circuito Sesc de Esportes acontece até 14 de dezembro, percorrendo 36 cidades do interior, litoral e Grande São Paulo.

O objetivo é democratizar o acesso ao esporte. Luiz Galina, diretor regional do Sesc São Paulo, destaca que o projeto reforça o papel da entidade como parceira das comunidades. "Queremos aproximar pessoas por meio do movimento, incentivando a prática esportiva e promovendo encontros com atletas que são referência nacional", afirma.

Time de estrelas

Além de Janeth, o circuito estadual conta com um time de peso em diversas modalidades, incluindo:

  • Vôlei: Fofão, Fabiana Claudino e Alison (vôlei de areia);
  • Skate: Pâmela Rosa e Gabriela Mazetto;
  • Ginástica: Julia Soares (Artística) e Barbara Domingos (Rítmica);
  • Futebol: Luizão e Rosana Augusto;
  • Paralímpicos: Antônio Tenório (Judô), Bruna Alexandre (Tênis de Mesa) e Petrúcio Ferreira (Atletismo).

Cada cidade recebe uma modalidade específica, de acordo com a vocação esportiva local.

