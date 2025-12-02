As cidades de Ituverava e Guará, na região de Franca, receberão nesta semana a visita de uma das maiores lendas do esporte nacional: Janeth Arcain. A campeã mundial e medalhista olímpica de basquete participará de vivências e bate-papos com o público como parte da 1ª edição do Circuito Sesc de Esportes.

A iniciativa, coordenada regionalmente pelo Sesc Franca, busca levar grandes nomes e experiências esportivas para cidades que não possuem unidades físicas da instituição.

Agenda na região

A programação com Janeth Arcain é gratuita e aberta ao público: