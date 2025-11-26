26 de novembro de 2025
SAÚDE

Ações do Novembro Azul seguem até quinta-feira em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Ações do Novembro Azul são realizadas em Franca
Ações do Novembro Azul são realizadas em Franca

Franca intensificou nesta semana as ações finais da Campanha ‘Novembro Azul. As iniciativas de combate ao câncer de próstata e conscientização sobre a saúde do homem seguem até esta quinta-feira, 27.

Voltadas para homens de todas as faixas etárias, as atividades percorreram toda a Rede de Atenção Básica com o objetivo principal de alertar o público-alvo sobre a importância da realização de exames preventivos.

Balanço e programação

Nesta terça-feira, 25, as equipes atuaram em três frentes. A UBS Aeroporto 3 realizou testes rápidos em pacientes previamente agendados, enquanto na UBS City Petrópolis os testes foram feitos por demanda espontânea ("na hora") até o final do dia. Além disso, o "Consultório na Rua" atendeu homens no Acolhimento Noturno, na Vila Gosuen.

Para quem ainda busca participar ou receber orientações, confira a agenda dos últimos dias:

Quarta-feira, 26:

  • 13h30: Abordagem educativa na UBS Estação (voltada aos homens presentes na recepção).

Quinta-feira, 27:

8h30: A atividade de conscientização se repete na UBS Estação, encerrando o cronograma da campanha.

