Franca intensificou nesta semana as ações finais da Campanha ‘Novembro Azul. As iniciativas de combate ao câncer de próstata e conscientização sobre a saúde do homem seguem até esta quinta-feira, 27.

Voltadas para homens de todas as faixas etárias, as atividades percorreram toda a Rede de Atenção Básica com o objetivo principal de alertar o público-alvo sobre a importância da realização de exames preventivos.

Balanço e programação

Nesta terça-feira, 25, as equipes atuaram em três frentes. A UBS Aeroporto 3 realizou testes rápidos em pacientes previamente agendados, enquanto na UBS City Petrópolis os testes foram feitos por demanda espontânea ("na hora") até o final do dia. Além disso, o "Consultório na Rua" atendeu homens no Acolhimento Noturno, na Vila Gosuen.