A 3ª Vara Criminal de Franca condenou nesta terça-feira, 25, cinco integrantes de uma organização criminosa que atuava com a prática de agiotagem em Franca e região a 17 anos de prisão. Um dos condenados, porém, segue foragido desde a deflagração em junho deste ano da operação Castelo de Areia II: Jonathan Nogueira dos Santos Reis, de 29 anos.

Ele é acusado pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de movimentar, entre 2020 e 2024, pouco mais de R$ 6 milhões em suas contas bancárias para o esquema do grupo.

Segundo as investigações, Jonathan teria aberto uma empresa fictícia em nome da mãe para lavar o dinheiro ilícito da quadrilha. A mãe do acusado mantém um relacionamento com Everaldo Bastos Guimarães, um dos presos na segunda fase da operação, que também utilizava a conta da empresa para movimentar valores oriundos do esquema.