O jovem Wellington Roque Alves Barbosa de Aragão, de 21 anos, foi morto a facadas dentro de um apartamento no Jardim Santa Bárbara, em Franca, na terça de segunda-feira, 25 O suspeito do crime é o próprio padrasto da vítima, identificado como Vitor Gabriel de França, de 25 anos, que confessou o crime.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia de homicídio no bloco B, de um conjunto de “predinhos” da rua Aléli Antunes de Paula.

Quando a primeira equipe chegou ao local, encontrou Wellington já em rigidez cadavérica, com múltiplas perfurações no peito. Ele havia sido encontrado por um vizinho debaixo da cama.