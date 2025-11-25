O francano Estêvão William, de 18 anos, foi o grande destaque da vitória do Chelsea sobre o Barcelona por 3 a 0, nesta terça-feira, 25, em Londres, na Inglaterra, pela fase de grupos da Champions League. O meia-atacante marcou um golaço no segundo tempo e saiu ovacionado pela torcida no Stamford Bridge.
O placar foi aberto aos 27 minutos da primeira etapa. Após cruzamento rasteiro pela esquerda, Pedro Neto finalizou, o goleiro Joan García defendeu e, na sequência, o zagueiro Jules Koundé acabou empurrando contra o próprio gol, colocando o Chelsea na frente.
A situação do Barcelona ficou ainda mais complicada pouco antes do intervalo: o zagueiro e capitão Ronald Araújo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 44 minutos, deixando o time espanhol com um jogador a menos.
No segundo tempo, veio o momento de brilho de Estêvão. Aos 10 minutos, o meia-atacante arrancou em velocidade pela direita, passou por dois marcadores e finalizou com força no ângulo, marcando um golaço e ampliando a vantagem dos ingleses. A torcida do Chelsea foi ao delírio com a jogada.
"Foi muito rápido. Eu recebi a bola, cortei para o meio, ela (a bola) ficou meio embaraçada no meu pé, mas tive tempo de cortar para a direita e fazer o gol. Agradeço a Deus por esse momento, que é muito especial na minha carreira", disse o jogador à TNT Sports no fim da partida.
Aos 28 minutos, Liam Delap fechou o placar após receber passe de Enzo Fernández. A jogada chegou a ser anulada, mas o VAR (Video Assistant Referee) confirmou o gol.
Classificação
Com a vitória, o Chelsea alcançou 10 pontos e segue firme na briga pela classificação às oitavas de final. O Barcelona, que permanece com 7 pontos, vê sua situação ficar mais delicada e pode chegar à rodada final pressionado por combinações de resultados.
Após a partida, o técnico Enzo Maresca afirmou que o plano do Chelsea era “fazer o Barcelona correr”, destacando a intensidade e o controle do time ao longo do jogo.
Estêvão deixou o campo como um dos nomes da rodada da Champions e, segundo a imprensa internacional, vive seu melhor momento desde a chegada ao clube inglês.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.