O francano Estêvão William, de 18 anos, foi o grande destaque da vitória do Chelsea sobre o Barcelona por 3 a 0, nesta terça-feira, 25, em Londres, na Inglaterra, pela fase de grupos da Champions League. O meia-atacante marcou um golaço no segundo tempo e saiu ovacionado pela torcida no Stamford Bridge.

O placar foi aberto aos 27 minutos da primeira etapa. Após cruzamento rasteiro pela esquerda, Pedro Neto finalizou, o goleiro Joan García defendeu e, na sequência, o zagueiro Jules Koundé acabou empurrando contra o próprio gol, colocando o Chelsea na frente.

A situação do Barcelona ficou ainda mais complicada pouco antes do intervalo: o zagueiro e capitão Ronald Araújo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 44 minutos, deixando o time espanhol com um jogador a menos.