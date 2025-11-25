A Francana conheceu seus adversários da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O sorteio foi realizado em evento na noite desta terça-feira, 25, na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP). A Veterana foi representada no evento por Matheus Barbosa, supervisor do clube.

O Grupo 13 da Veterana é formado por Cruzeiro (MG), Barra (SC), Esporte de Patos (PB), além, é claro, da equipe esmeraldina.

Esta é a sexta vez consecutiva que a Francana disputará a competição. O estádio "Lanchão", em Franca, também será, mais uma vez, uma das 32 sedes da disputa. Os jogos vão de 2 a 25 de janeiro.