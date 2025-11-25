A Câmara Municipal de Franca aprovou, em segunda votação, a LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026 durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira, 25. O projeto estima arrecadação e despesas de R$ 1.783.146.244,00 para o próximo ano e vai orientar as ações do Executivo em todas as áreas da administração municipal.
A sessão teve como foco a análise da peça orçamentária, que já havia passado pela primeira votação na sessão anterior, em 18 de novembro. O projeto foi aprovado por 12 votos a zero e agora segue para sanção do prefeito Alexandre Ferreira (MDB).
Saúde e educação lideram
A área da Educação concentra a maior fatia do orçamento. Estão previstos R$ 602,5 milhões para custeio e investimentos — desse valor, a FDF (Faculdade de Direito de Franca) terá R$ 31,4 milhões de orçamento próprio, enquanto o Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca) terá R$ 79,1 milhões.
Na sequência, a área de Saúde, com R$ 483,4 milhões previstos para o próximo ano. Além do custeio das unidades de atendimento, programas e da manutenção do Fundo Municipal de Saúde, o texto destina R$ 97 mil ao Fundo Antidrogas e R$ 6,6 milhões ao Sassom (Serviço de Assistência e Seguro Social dos Municipiários) de Franca.
Fonte da verba
As transferências da União e do Estado somam aproximadamente R$ 916,5 milhões e representam a principal origem dos recursos. Em seguida, aparecem os impostos e taxas de competência do município, com pouco mais de R$ 532 milhões. O orçamento também inclui receitas patrimoniais e de serviços, estimadas em cerca de R$ 149,3 milhões. Há, ainda, valores provenientes de alienação de bens e transferências de capital, próximos de R$ 145,2 milhões.
Não estiveram presentes
Os vereadores Fransérgio Garcia (PL) e Zezinho Cabeleireiro (PSD) não participaram da votação. Fransérgio apresentou atestado médico à presidência da Câmara, alegando "dor de estômago", enquanto Zezinho se afastou após ter um dente extraído.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.