A Câmara Municipal de Franca aprovou, em segunda votação, a LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026 durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira, 25. O projeto estima arrecadação e despesas de R$ 1.783.146.244,00 para o próximo ano e vai orientar as ações do Executivo em todas as áreas da administração municipal.

A sessão teve como foco a análise da peça orçamentária, que já havia passado pela primeira votação na sessão anterior, em 18 de novembro. O projeto foi aprovado por 12 votos a zero e agora segue para sanção do prefeito Alexandre Ferreira (MDB).

Saúde e educação lideram

A área da Educação concentra a maior fatia do orçamento. Estão previstos R$ 602,5 milhões para custeio e investimentos — desse valor, a FDF (Faculdade de Direito de Franca) terá R$ 31,4 milhões de orçamento próprio, enquanto o Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca) terá R$ 79,1 milhões.